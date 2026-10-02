我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

申請人身保護令挑戰ICE扣留合法性 多名華人獲釋

記者趙健／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近期多名在南加遭ICE拘留的中國公民，透過向聯邦法院提出人身保護令成功獲釋。示意...
近期多名在南加遭ICE拘留的中國公民，透過向聯邦法院提出人身保護令成功獲釋。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

南加多名中國公民遭ICE拘留後，循28 U.S.C. §2241向聯邦法院提人身保護令，法院多次認定拘留違反正當程序並下令釋放。

近期多名在南加ICE拘留的中國公民，轉向聯邦法院挑戰拘留程序是否合法。

公開法院文件顯示，加州中區聯邦地區法院近幾個月已審理多宗類似案件。這些當事人的庇護申請均在等待審理，也都取得工作許可，法院文件未顯示其在美國有刑事定罪紀錄，但分別在機場、停車場，甚至前往移民局（USCIS）參加庇護面談時遭拘留。

中國公民Qing Tu於2022年持B-1/B-2簽證入境，2023年提出庇護申請並取得工作許可，在超市合法工作。今年7月13日，她從屋崙搭乘國內航班飛抵洛杉磯後，執法人員向她送達Form I-200行政逮捕令並將她拘捕，隨後送往Adelanto ICE Processing Center。法院指出，她在遭拘留前沒有獲得事先通知或拘留前聽證。

Tu隨後向聯邦法院提出人身保護令申請。9月8日，加州中區聯邦地區法院裁定，其拘留違反第五修正案正當程序保障，命令政府立即將她釋放。

另一起案件涉及52歲中國公民Jianxian Yu。他2019年持B-2簽證入境，2021年提出庇護申請並取得工作許可。今年4月9日，Yu依約前往橙縣托斯汀（Tustin）的移民局辦公室接受庇護面談，面談結束後，ICE執法人員進入面談室將他逮捕，之後送往Adelanto拘留。

法院文件顯示，ICE的Form I-213稱，這次逮捕源於移民局提供的線索，指中國當局對Yu簽發了一份逮捕令（foreign warrant）。不過，政府之後向移民法院提交的保釋證據中，並未包括這份逮捕令本身、相關指控文件或底層證據；向Yu發出的出庭通知中，列出的唯一移民違規指控是逾期居留。4月29日，移民法官以逃跑風險為由拒絕其保釋。

Yu隨後提出人身保護令申請。8月21日，聯邦法院裁定其拘留違反正當程序，要求立即釋放。法院並指出，政府若再次拘留Yu，須先提供通知及由中立裁決者主持的聽證，並由政府證明他具有逃跑風險或對社區構成危險。

另一名中國公民Yuejing Cong於2022年持B-2簽證入境，並在合法停留期限內提出庇護申請，之後取得有效期至2030年5月的工作許可。今年7月完成庇護面談後，她於8月23日在橙縣拉哈布拉（La Habra）一處停車場遭ICE逮捕。

Cong同樣向聯邦法院提出人身保護令申請。9月14日，法院批准其申請並下令立即釋放。政府在此案中承認Cong看來至少有權獲得一次保釋聽證，但主張法院至多應命令舉行聽證，而非直接釋放；法院最終仍決定下令釋放。

上述案件被捕情境各不相同，但最終都走向同一條法律途徑：依28 U.S.C. §2241向聯邦法院提出人身保護令，挑戰移民拘留是否符合憲法正當程序，並最終獲法院下令釋放。

精華 FAQ

  • 因他們在機場、移民面談或停車場遭ICE逮捕，且多未獲事先通知或拘留前聽證，遂以人身保護令主張拘留違反憲法正當程序。

  • 法院指出她持合法工作許可、庇護申請待審，卻在洛杉磯機場遭當場拘捕，拘留前未給通知或聽證，因此認定違反第五修正案並命政府立即釋放。

  • 兩人都向聯邦法院提起人身保護令，法院最後都認定其拘留程序有正當程序問題，除要求或允許保釋聽證外，最終也下令立即釋放。

ICE 華人 南加

上一則

以按摩店掩護色情交易 華人家族125萬元家產沒收

下一則

華女參加公司旅遊等候登機 「偶遇」ICE意外遭拘留

延伸閱讀

華女赴夏威夷團建被ICE捕 法院：原本不是抓她 只因...

華女赴夏威夷團建被ICE捕 法院：原本不是抓她 只因...
中國「紅通」二度被ICE逮捕 法官放人

中國「紅通」二度被ICE逮捕 法官放人
沒逮捕令 南加ICE不能再抓人

沒逮捕令 南加ICE不能再抓人
布碌崙華男上州詐騙老婦人5萬元 目前被ICE羈押等候遣返

布碌崙華男上州詐騙老婦人5萬元 目前被ICE羈押等候遣返
新婚華女出門健身遭ICE帶走 害怕遣返中國只因...

新婚華女出門健身遭ICE帶走 害怕遣返中國只因...
被ICE擊傷委籍無證外送員 遭檢方控攻擊恐囚20年

被ICE擊傷委籍無證外送員 遭檢方控攻擊恐囚20年

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

2026-09-27 15:16
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
駐洛經文處針對國慶酒會邀請函出現「台灣雙十國慶」一事作出澄清。該處表示，為提升今年國慶酒會的報名及報到效率，今年首度採用第三方雲端邀請系統，製作正式雲端邀請卡。圖為正式邀請卡，上頭完整使用「慶祝115年中華民國國慶」文字及相關圖示。（駐洛杉磯經文處）

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

2026-09-29 14:50

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收