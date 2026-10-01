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綠卡抽籤未取消 明年登記日期待定

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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多元化簽證（DV）計畫，面臨行政限制與法律爭議。（AI生成示意圖）
多元化簽證（DV）計畫，面臨行政限制與法律爭議。（AI生成示意圖）

AI摘要

文章摘要整理：

綠卡多元化簽證DV未被永久取消，但川普政府已暫停與延後相關程序，DV-2026爭議仍在訴訟中，DV-2027登記日期則尚待國務院公布。

「川普取消綠卡抽籤了嗎？」移民律師許俊良表示，不能這麼簡單說。他指出，川普政府可以暫停、限制或拖延多元化簽證（Diversity Visa，簡稱DV）的實施，但DV是國會立法設立的項目，總統無法單靠行政令永久廢除；真要廢除，須由國會修法。

DV計畫由國會於1990年通過的移民法設立，以抽籤方式進行，每年最多提5萬5000個名額，給移民美國人數偏低國家的申請人。申請人須至少具備高中學歷，或在過去五年具有兩年符合規定的工作經驗。

川普政府去年12月採取一系列暫停DV處理及簽證簽發的措施。布朗大學2025年12月13日發生槍擊案，造成兩死、九受傷，時任國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，嫌犯Claudio Manuel Neves Valente於2017年經DV計畫取得綠卡，隨即依川普指示，要求公民暨移民服務局（USCIS）暫停該計畫。國務院也於12月23日宣布，基於國家安全與公共安全理由，暫停簽發所有多元化簽證。

DV-2026爭議未了

此舉引發訴訟，加州北區聯邦法官Edward Davila於8月28日在Medani v. Trump案中核發初步救濟，暫時撤銷三項影響DV-2026中籤者處理的行政政策。不過，案件仍在審理中，川普政府可能上訴。

依法律規定，DV-2026中籤者只能在9月30日會計年度結束前取得簽證，逾期即喪失資格。根據政府提交法院的報告，8月28日以來已處理3814個簽證。原告律師29日要求法官提供約11天的額外救濟，並主張讓可能尚未使用、最多約4萬個DV名額繼續處理。截至發稿，法官尚未就延長期限作出裁定。許俊良說，國務院已宣布延後DV-2027的登記時間，因此眼下最關鍵問題，是DV-2027何時開放登記。

DV抽籤登記通常在每年10月初開放，但國務院2025年11月5日公告，正在修改DV登記程序，將在可行時盡快公布登記及結果查詢日期。截至9月30日，DV-2027登記仍未開放，國務院也尚未公布新的開始日期。此外，DV-2027將是首次須繳交1元電子登記費的一屆。

多項調整提案待決

本屆國會已有多項調整DV的提案。眾議員Barry Moore今年4月29日提出「美國人優先移民法」（Americans First Immigration Act），要求終結DV抽籤，改採積分制，目前仍在委員會審議階段。參議員Tommy Tuberville上周表示，已在參院提出同名法案，以涵蓋技能、教育、英語能力、服役經歷及高價值工作機會的積分制取代抽籤；他5月提出的另一項法案也有廢除DV的條文，已交付參院司法委員會。眾議員Andy Ogles今年3月也推動類似法案。

許俊良提醒，目前雖有議員提案，但均未走完立法程序。他強調，較準確說法是，行政部門已實際採取暫停、限制及延後DV相關程序的行政措施，但這些措施的法律效力及行政權限範圍，仍可能受到法院審查。

精華 FAQ

  • 沒有。移民律師指出，DV多元化簽證是國會1990年立法設立，總統不能只靠行政令永久廢除；川普政府目前能做的是暫停、限制或拖延實施。

  • 加州北區聯邦法官已下令暫時撤銷影響DV-2026中籤者的三項行政政策，但案件仍在審理，政府也可能上訴；至今仍須在9月30日前完成簽證程序。

  • 因國務院已宣布延後DV-2027登記，且截至9月30日仍未開放，何時開始成為外界最關心的問題；此外，這一屆也將首次收取1元電子登記費。

綠卡 簽證 移民

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