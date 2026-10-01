9月掛牌房2成降價創8年同期新高 西部地區尤明顯

全美9月20.8%的掛牌房源降價，相當於每5套約1套，創2018年以來同期最高水平。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國房市秋季降溫，9月全美2成以上掛牌房源降價，創8年同期新高；高房貸利率與供給增加壓抑買氣，西部與多個大都會區尤為明顯。

美國房市進入秋季後，愈來愈多賣家開始降價求售。最新數據顯示，9月全美20.8%的掛牌房源曾降價，相當於每五套掛牌房中約有一套降價，創2018年以來同期最高水平。西部地區降價情況更明顯，超過兩成掛牌房已調降售價。

房地產 網站Realtor 9月30日公布最新月度房市報告，全美9月有20.8%的掛牌房源出現降價，比8月的20.3%增加0.5個百分點，也比去年同期高0.9個百分點。這不僅是今年首次超越去年同期，也是2018年以來9月的最高水平。

高房貸利率 被認為是迫使賣家讓步的重要原因。Realtor指出，9月房貸利率一個月內上升近0.4個百分點，並突破7%，為2025年1月以來首次。借貸成本增加令部分買家暫緩購屋，市場上的待售房屋則持續增加。

數據顯示，9月全美待售房源約116萬套，比去年同期增加5.4%，也是近六個月來最快的年增速度。與此同時，已簽約但尚未完成交易的待售房屋數量較去年同期下降4.1%，買家需求轉弱。

房價 也開始承受壓力。9月全美掛牌房屋中位價為41萬9250元，比去年同期下降1.4%，已連續第11個月出現年減。若以每平方英尺掛牌價格計算，則較去年下降1.7%。

不同地區中，西部賣家的降價情況最明顯。9月西部有22.8%的掛牌房源降價，高於全美20.8%的水平，且比去年同期增加1.8個百分點，是全美四大區域中增幅最大的地區。南部降價比例為21.6%，中西部20.7%，東北部最低，為15.2%。

南加州雖未達全美平均水平，但降價房源也比去年增加。洛杉磯—長堤—安那罕都會區9月有17.1%的掛牌房源降價，比去年同期增加1.9個百分點；該區掛牌房價中位數約103萬4500元，較去年同期下降5.9%。

內陸帝國的河濱—聖伯納汀諾—安大略都會區，17.6%的掛牌房源降價，比去年增加0.6個百分點；掛牌房價中位數約58萬4984元，年減1.7%。聖地牙哥降價比例則達20.4%，掛牌中位價約88萬8450元，比去年同期下降6.3%。

全美部分城市的賣家讓步幅度更大。鹽湖城約三分之一掛牌房源降價，比例達33.6%；波特蘭為31.6%，鳳凰城也達29%。全美50個最大都會區中，目前有36個地區的降價房源比例高於去年同期。

Realtor資深經濟學家Jake Krimmel指出，秋季原本就是市場議價能力逐漸向買家傾斜的時期，但今年房貸利率意外走高，讓買家人數比正常秋季更少。接下來值得觀察的是，賣家會將價格調低多少、是否出現短時間內多次降價，以及降價能否真正促成交易。