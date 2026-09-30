華人誤入收費道未獲通知以為沒事 3元沒繳罰60元

南加華人誤入133號收費公路。原本僅需支付不到3元的過路費，卻因未在期限內繳費，數周後收到「逃漏過路費通知」，連同罰款竟須支付近60元。若再逾期，金額將超過100元。（圖／受訪人提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州華人Judy誤駛入133號收費路段，原本僅2.28元過路費，卻因未及時補繳被罰近60元；她向客服解釋後，罰款獲取消，只需繳原費。

南加州 一華人 日前從內陸聖伯納汀諾市駕車前往橙縣 拉古那灘遊玩，行駛5號公路（I-5）南向時，不慎誤入133號收費公路（CA-133 Toll Road）。原本僅需支付不到3元的過路費，卻因未在期限內繳費，數周後收到「逃漏過路費通知」，連同罰款竟須支付近60元。若再逾期，金額將超100元。

Judy表示，8月30日，她帶著兩名從外州來訪的好友前往橙縣拉古那灘遊玩。當天她先開車到奇諾岡接朋友，之後沿71號公路南向行駛，再轉91號公路往西，並避開需收費的241號公路，她轉上55號公路往南，再接5號公路一直往拉古那灘方向。

雖迅速駛離 仍被追款

沒想到，行至5號公路爾灣附近時，遇到另一條需收費的133號公路，她一時看錯，誤駛入133號公路的北向車道。等她看到收費路段標誌時，已來不及變換車道，只能繼續行駛，之後再轉回5號公路。

她說，當時曾在車上討論，說只是一下就離開，應該不會收費。

Judy也沒有太過擔心，因為她早在橙縣收費公路電子繳費平台TheTollRoads.com註冊帳戶，並輸入信用卡資料。她以為如果產生過路費，帳戶會自動顯示相關費用或收到通知。

此後幾天，她一直留意是否有來自TheTollRoads.com的電郵，但始終沒有收到繳費提醒。按照她了解的規定，駕車通過收費路段後有五天時間可以補繳過路費，既然沒有通知，她以為事情已過去。

直到9月中旬，Judy突然收到「逃漏過路費通知」。信件詳細列出違規時間為8月30日上午11時55分，車牌號碼及行駛地點「SR133 Irvine East，Lane 2」，原本的過路費只有2.28元，但另加57.5元罰款；如果在10月14日後仍未繳清，應付金額增至102.28元。

看到帳單，Judy相當著急。她表示，並非刻意逃避過路費，而且早已註冊電子繳費帳戶，只是不清楚為何沒有收到提醒，錯過正常繳費期限。

她隨後查找相關資料並向友人請教，才進一步了解133號公路的特殊情況。得知從5號公路南向接近133號公路時，如果誤切入133號公路北向，車輛很快就會進入The Toll Roads電子收費系統。相較之下，5號公路以南的133號公路南向路段，則是通往拉古那灘方向的道路，是免費的。

致電客服 罰款得以取消

Judy提醒，如果不慎誤入收費路段，千萬不要在高速路上急煞車、倒車或突然變換車道，以免發生危險。比較安全的做法是繼續向前行駛，在可以安全離開的下一個出口下交流道。

她也提醒，橙縣收費公路已採電子收費方式，沒有傳統人工收費。駕駛人若不慎行駛收費路段，應盡快透過TheTollRoads.com查詢並繳納過路費，避免因逾期產生額外罰款。

收到罰單後，Judy致電TheTollRoads.com客服，向工作人員說明當天是看錯方向而誤入收費路段，且早已註冊電子繳費帳戶，但未收到相關通知。

客服了解情況後，最終同意取消57.5元的罰款，Judy只需支付原本的2.28元過路費。

Judy表示，這次經歷讓她了解到，南加州部分高速路及連接道路的收費路段相當容易誤入，尤其是不熟悉當地道路的駕駛人，更要注意車道及收費標誌。