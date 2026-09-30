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EB-5投資移民申請費 增加逾一倍

記者謝雨珊╱綜合報導
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美國公民及移民服務局（USCIS）日前公布新規，EB-5主要申請表格的費用將由目前3675元提高至7615元，幾乎是原來的兩倍。（本報檔案照╱示意圖取自Unsplash）

AI摘要

文章摘要整理：

美國將大幅調高EB-5投資移民相關費用，主要申請費幾乎翻倍，並新設高額I-527表格費，影響早期投資人保留資格。

川普政府計畫大幅提高EB-5投資移民申請費，赴美投資尋求取得綠卡的外國投資人，未來申請成本將明顯增加。美國公民暨移民服務局（USCIS）日前公布新規，EB-5主要申請表的費用將由3675元提高至7615元，幾乎是原來的兩倍。此外，部分投資項目若最終失敗，符合條件的早期投資人未來還可能面臨逾1萬元的新申請費。

USCIS表示，此次調整是依據2022年「EB-5改革與誠信法案」進行。該案授權國土安全部（DHS）檢視EB-5相關費用，以確認是否足以支付整體計畫的行政管理成本。DHS表示，EB-5相關費用平均將上漲約70%，預計每年影響約1萬6600名申請人。

DHS原先提出的主要EB-5申請費甚至更高，曾規劃從3675元大幅調升至9625元，不過USCIS在進一步分析申請審查工作量，並參考外界對先前提案的意見後，最終將費用訂為7615元。

USCIS表示，該機構的經費主要來自申請費，而非政府稅收，因此審查申請、進行背景調查、確認申請資格、查緝詐欺及維持各項移民計畫運作的成本，主要由使用移民制度的人士負擔。此次費用調整也被視為川普第二任政府持續調整合法移民制度的一環。

除提高一般申請費，USCIS也將推出新的I-527表格，讓部分早期EB-5投資人在項目遭終止或倒閉時，申請保留原有移民資格。不過，該表格申請費高達1萬330元，而且僅適用2022年相關法案提出前已取得EB-5資格的投資人。

2022年法案改革的一項重點，就是處理投資人可能因投資項目本身的問題，在非自身過錯的情況下失去移民途徑。舉例而言，若投資項目發起方管理不善導致計畫失敗，符合條件的投資人可以轉往其他項目，不必因此失去原本等待排期的位置。

不過，雖然申請I-527後可保留原有排隊順位，新費用對已因投資項目倒閉而蒙受財務損失的投資人而言，仍可能增加額外負擔。USCIS表示，預計提出I-527申請的人數相對有限。

EB-5投資移民是美國提供外國投資人取得綠卡的移民途徑，1990年由國會設立，目的在於透過吸引外國資本及創造就業機會促進美國經濟發展。

目前EB-5申請人一般須投資105萬元於符合資格的企業；若投資位指定就業區（Targeted Employment Area）或基礎建設項目，最低投資額為80萬元，且投資必須至少創造10個全職工作。符合相關條件後，投資人、配偶及符合資格的子女均可申請綠卡。

USCIS公布的新費用預計於2026年11月30日生效。

目前EB-5申請人一般須投資105萬元於符合資格的企業；若投資位於指定就業區（T...
目前EB-5申請人一般須投資105萬元於符合資格的企業；若投資位於指定就業區（Targeted Employment Area）或基礎建設項目，最低投資額為80萬美元，且投資必須至少創造10個全職工作。（本報檔案照╱記者楊青攝影）

精華 FAQ

  • USCIS公布的新規顯示，EB-5主要申請表費用將由3675元提高至7615元，幾乎增加一倍，未來赴美投資申請綠卡的成本將明顯上升。

  • I-527是給部分早期EB-5投資人使用，當項目終止或倒閉時可申請保留原有移民資格，但僅限2022年法案前已取得資格者，申請費高達1萬330元。

  • USCIS表示，此次調整依據2022年EB-5改革與誠信法案執行，新費用預計於2026年11月30日生效，目的在反映審查與管理計畫的實際成本。

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