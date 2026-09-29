熱門低收入長者公寓太搶手 入住排隊等10年

這對夫婦已在金齡新村住了六年，兩房一廳，環境優美，生活很開心。（圖／主辦方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙特利公園市金齡新村因低收入華裔長者住房需求暴增，候補名單一開放即收4000多份申請，顯示住屋極度搶手，未來核桃市新項目將再增103間公寓。

中美金齡會（CAGAA）日前於蒙特利公園市金齡新村（Golden Age Village）舉行成立50周年交流招待會，金齡新村多年在華人社區頗有知名度的長者公寓，此前多年沒有開放等候名單，今年8月難得開放候補名單，引來大量申請，讓華人申請者慨嘆競爭太激烈。

中美金齡會理事李凌霄表示，金齡新村共有120個單位，多年來一屋難求。（圖／主辦方提供）

中美金齡會理事李凌霄表示，金齡新村共有120個單位，多年來一屋難求，不少長者都要排隊近10年時間才能入住。現有住戶年齡最長是103歲，該長者的兒子都已80多歲，現在也住進來。

金齡新村數年沒有開放等候名單，今年8月18日至21日難得開放候補名單申請，消息傳出短短幾天收到4000多份申請，因為申請人數眾多，開放三天就不敢再開，郵局都是按箱子抱信進來。如果這次申請的4000多人都加入排隊，那至少又要等20年。金齡新村短期內不會再開放候補申請。之前候補名單就已有1600多人，現在排到的都是2014年申請的人。

核桃市園區 將增103間新公寓

李凌霄說，目前正推進金齡新村核桃市園區規畫與發展，核桃市項目將新增103間公寓，全部提供給符合資格的低收入 長者。他說，核桃市項目和金齡新村申請條件不同，條件會更寬泛但要求收入會和補助方式也不同，項目完工至少要等到2028年，因為裝修要至少一年。

中美金齡會正推進金齡新村核桃市園區規畫與發展，核桃市項目將新增103間公寓，全部提供給符合資格的低收入長者。（圖／主辦方提供）

目前華人社區像這樣低收入的住房很少，且隨著生活成本上升，房價和房租高漲，這樣需求會日益增加，但很多開支都需要社會捐款。金齡會也推動「冠名捐贈計畫」，邀請各界參與，以具有意義的方式留下傳承，同時支持長者住房及相關服務的持續發展。

中美金齡會（CAGAA）日前於蒙特利公園市金齡新村（Golden Age Village）舉行成立50周年交流招待會，圖為來賓代表合影。（圖／主辦方提供）

聯邦眾議員趙美心和加州州眾議員方樹強、南加大社會工作學院院長Laura Abrams及中美金齡會理事會成員、金齡新村住戶及家屬等百餘人日前出席50周年交流會。趙美心表示，過去50年來，金齡新村持續為低收入華裔長者提供服務，日常管理完善，生活設施齊全，讓長者能夠住得舒適、安全及便利。

服務社區陪伴長者 志工不忘初心

中美金齡會理事長齊銥（Iris Chi）博士表示，中美金齡會始終以服務長者為核心，致力打造一個讓長者能夠在尊嚴、關懷與支持中安心生活的社區。從1976年一群志工懷抱服務社區的初心到今日的金齡新村，中美金齡會一路陪伴長者及其家庭，持續延續服務社區的承諾。

金齡新村住戶家屬David分享家人的親身經歷，他表示，金齡新村為他的母親及家人帶來新生活，長者服務給他們家庭帶來實際支持。現場也安排住戶文化表演，一名來自上海、現年81歲的金齡新村住戶身穿傳統旗袍，演奏琵琶曲《花好月圓》，展現金齡新村住戶活躍、充滿文化活力的一面。