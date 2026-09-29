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冷門福利別錯過／父母退休 未成年子女也可領社安金

記者邵敏／綜合報導
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據現行規定，退休人員的未成年子女，可依父母的工作紀錄領取社安金。（示意圖，取材自...
據現行規定，退休人員的未成年子女，可依父母的工作紀錄領取社安金。（示意圖，取材自社安局臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

社安金不只給退休者，符合條件的未成年子女也能依父母工作紀錄領取，但須注意年齡、婚姻與學生身分限制，以及家庭最高給付額。

社會安全金是退休人士的福利，但據社安局現行規定，退休人員的未成年子女，也可依父母的工作紀錄領取社安金。很多人不知道這項規定，錯過福利。數據顯示，2026年1月約有73萬8000名退休人士的子女領取社安金，占全部社安受益人約1%，平均每月福利為956.37元。

據NewsBreak等綜合報導，這項福利專為退休人員的子女設立。理財網站Moneywise的Christy Bieber表示，「很多人不了解這項規定，尤其是62歲以上的人，育有19歲以下子女，這種情況並不常見。」

受扶養孫子女 符合特定條件也受惠

社安局規定，父母開始領取退休或身心障礙社安福利後，符合資格的子女也能領取。一般而言，子女須未婚，且未滿18歲；如年滿18歲但未滿19歲，只要仍是中小學全職學生，也能繼續領取。另一種情況是，18歲以上子女，若在22歲前發生符合規定的身心障礙，也能領取福利。部分繼子女、領養子女及受扶養孫子女，在符合特定條件下同樣符合領取資格。

福利金額並非固定數字。社安局資料顯示，退休人員的子女最高可領取父母「全額退休年齡福利」的50%。若家庭中同時有配偶及多名子女領取福利，會受到「家庭最高給付額」限制，一般為父母全額退休福利的150%至180%；超過上限時，子女等家庭成員的福利按比例降低，但退休者本人的福利不會因此削減。規定還指出，若父母過世，符合資格的子女可依遺屬福利規定，領取父母75%的社安金。

Greenbush金融集團的Michael Ruger表示，如果孩子小，這筆錢數額會巨大。報導指出，這項福利容易被忽略，因為62歲開始領取社安金的退休人士，通常子女已成年，但仍有不少較晚生育、較晚退休的家庭符合資格。MarketWatch曾報導，一名61歲人士計畫62歲退休，當時他的雙胞胎子女11歲。他詢問，自己開始領社安金後，子女是否也可享受福利，答案是肯定的，符合條件的未成年子女都可領取。

延遲退休？孩子恐已不符領取社保金資格

洛杉磯時報也曾報導，一名64歲長者育有13歲及11歲兩名子女，他考慮應在全額退休年齡66歲4個月開始領社安金，還是等到70歲延遲退休更划算。按照當時案例計算，這名長者全額退休年齡時每月福利約2600元，家庭最高給付額4668元，兩名子女可分配2068元，每人約1034元。但如果70歲退休，他就可以終身享受延遲退休福利，甚至可能提高配偶的社保金，不過屆時孩子年滿18歲，不再符合領取資格。報導指出，子女福利會使通常情況下延遲領取社保金更有利的計算變得複雜。

社安局強調，子女福利依父母工作紀錄計算，符合資格者需提出申請，並提供出生證明、父母及子女的社安號等文件，申請不同類型的福利還需其他證明。對於準備退休、但家中仍有未成年子女的家庭而言，是否為了子女福利提早申領退休金，涉及本身退休金額、工作收入及家庭整體財務安排，應綜合考量。

精華 FAQ

  • 父母開始領取退休或身心障礙社安福利後，子女若未婚且未滿18歲，通常就可依父母工作紀錄領取；若已滿18歲但未滿19歲，且仍為中小學全職學生，也可繼續領取。

  • 子女最高可領父母全額退休年齡福利的50%，但若配偶與多名子女同領，會受家庭最高給付額限制，通常為父母全額退休福利的150%至180%；超過部分會按比例降低。

  • 因為多數62歲以上退休者的子女已成年，較少碰到符合資格的情況，但晚婚晚育家庭仍可能受惠。申請時需提供出生證明、父母與子女社安號等文件，且要評估提早領取是否划算。

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