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加州就業遇歧視 3年內可向民權局投訴

記者子為／洛杉磯報導
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勞工法律師指出，除薪資史外，年齡、婚姻家庭、宗教信仰及健康狀況等話題，也可能讓雇...
勞工法律師指出，除薪資史外，年齡、婚姻家庭、宗教信仰及健康狀況等話題，也可能讓雇主踩到法律紅線。（ChatGPT生成）

AI摘要

文章摘要整理：

加州法律限制雇主詢問薪資史與與工作無關的歧視性問題，若涉違規，求職者可在規定期限內向勞工專員或民權局提出申訴。

面試時被問「上一份工作賺多少」，求職者可以不回答嗎？勞工法律師杜惠莉指出，除薪資史外，年齡、婚姻家庭、宗教信仰及健康狀況等話題，也可能讓雇主踩到法律紅線。

根據加州法律，雇主若因種族、原國籍、宗教、性別、年齡或身心障礙等特徵拒絕錄用、給予不同薪酬或招聘待遇，可能構成違法歧視。與工作無關、卻直接或間接表達差別待遇的提問，本身也可能違規。

薪資史違規可在得知涉嫌違規後一年內，向加州勞工專員辦公室投訴；就業歧視投訴一般可在涉嫌歧視行為發生後三年內，向加州民權局提出。

杜惠莉表示，根據加州法律，雇主無論直接或透過招聘人員等代理人，一般均不得以口頭或書面方式，詢問求職者過往的薪酬及福利，也不得以薪資史決定是否錄用或提供何種待遇。

若求職者在未經詢問或誘導下自願透露，雇主可在法律允許範圍內考慮相關資料；但過往薪資不能作為造成薪酬差異的唯一依據。

不過，「以前賺多少」與「希望賺多少」並不相同。根據加州勞工專員辦公室，雇主可以詢問薪資期望；求職者提出合理要求時，雇主也須提供職位薪資範圍。擁有15名或以上員工的雇主，原則上還須在招聘廣告中列出薪資範圍。

若面試官人在海外，是否不受加州法律約束？杜惠莉表示，只要職位工作地點在加州，招聘及面試過程仍應遵守適用的加州雇傭法律。

她指出，面試人員也不應直接或間接詢問種族、原國籍、宗教、婚姻狀況、性別、性取向、身心障礙及健康狀況等受保障特徵。年齡問題同樣受限制，但法律允許或與職位具有合法關聯者除外。

「結婚了嗎」、「有沒有孩子」、「是否計畫懷孕」、「信什麼宗教」或「出生在哪個國家」等問題，通常與能否勝任工作無關。加州民權局指出，法律保障還涵蓋懷孕、生育、哺乳、基因資料、軍人或退伍軍人身分及生殖健康決定；年齡歧視保障適用於40歲及以上人士。

面試問題應集中於工作資格、經驗、專業技能、可工作時間及能否履行主要職責。根據聯邦平等就業機會委員會指引，提出有條件聘用前，雇主一般不得詢問可能暴露身心障礙的問題或要求醫療檢查，但可詢問求職者能否在有或沒有合理便利措施下完成具體工作。

精華 FAQ

  • 一般不合法。加州法律禁止雇主或其代理人直接、間接詢問求職者過往薪資與福利，也不得把薪資史作為錄用或待遇依據；若求職者自行透露，雇主仍不能僅以此造成薪酬差異。

  • 像種族、原國籍、宗教、婚姻狀況、性別、性取向、年齡、身心障礙、健康狀況、是否懷孕、是否有孩子等，若與工作無關，直接或間接詢問都可能違法。

  • 薪資史違規通常要在得知涉嫌違規後1年內，向加州勞工專員辦公室投訴；一般就業歧視則可在涉嫌行為發生後3年內，向加州民權局提出申訴。

加州 歧視

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