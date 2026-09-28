慈善捐款竟無法抵稅？原因出在這

稅務專家指出，捐給個人的款項不能列為慈善捐款扣除。透過個人募款網頁，指定幫助某人或某個家庭支付醫療費、災後生活費，通常也適用同一規則。（ChatGPT生成）

透過網路募款平台幫助受災家庭，即使出於善意，也未必能在報稅 時申報慈善捐款扣除。

根據Kiplinger的稅務問答，一名讀者透過GoFundMe 捐款250元，協助一戶失去住家的家庭，詢問這筆錢能否抵稅。該刊稅務編輯Joy Taylor指出，捐給個人的款項不能列為慈善捐款扣除。透過個人募款網頁，指定幫助某人或某個家庭支付醫療費、災後生活費，通常也適用同一規則。

但這不代表GoFundMe上的捐款一律不能抵稅。平台說明，個人募款與非營利組織募款是不同類型；捐給後者可取得稅務收據。因此，捐款前若在意抵稅資格，不能只看募款用途是否公益，還要確認款項最後由誰收取。

具體該如何分辨？GoFundMe的捐款收據說明指出，可回到募款頁面，查看圖片下方是否標示「可抵稅」；沒有這項標示的，屬於個人募款。若捐給非營利組織募款，捐款人應收到相應的稅務收據。不過，拿到付款紀錄並不能讓原本不合資格的個人捐款變成可抵稅捐款。

國稅局 也提醒，申報慈善捐款須保留銀行紀錄或合資格機構的書面證明；單筆捐款達250元，還須取得該機構出具的書面確認。這名讀者所捐的金額恰好是250元，但問題首先在於收款對象是個人家庭，並非少了一張收據。

Taylor另指出，從2026稅年、即2027年申報的稅表開始，即使選擇標準扣除額、不逐項列舉扣除，捐給符合資格慈善機構的現金款項，個人最多仍可扣除1000元，夫妻合併申報最多2000元。這項新規並未改變捐給個人不能抵稅的原則。至於逐項列舉扣除者，2026稅年起，慈善捐款總額須超過調整後總收入的0.5%，超出部分才可申報扣除。

對年滿70歲半、打算從個人退休帳戶（IRA）捐款的讀者，Taylor指出，2026年合格慈善捐款轉出額（QCD）的年度上限為11萬1000元。一般QCD須由IRA直接轉給符合資格的慈善機構，不能從401(k)直接辦理；符合條件的款項不計入應稅收入，也不能再列為慈善捐款扣除。若捐款人已到了須提領退休帳戶資金的年齡，QCD還可計入當年的規定最低提領額。一般QCD可逐年辦理；但若用IRA資金設立慈善贈與年金等特殊安排，一生只能選用一次，2026年上限為5萬5000元，且計入前述11萬1000元的年度上限。

若想捐款給救災機構，又擔心遇上假慈善團體，Taylor建議先使用國稅局免稅組織搜尋工具，查核該機構是否具備接受可抵稅捐款的資格，也可查看其免稅狀態與申報資料。