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偷渡船入侵 富人區新港灘不安

記者啟鉻／綜合報導
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一艘載有十餘疑似非法移民的船隻，近日駛入南加新港灘市（Newport Beach...
一艘載有十餘疑似非法移民的船隻，近日駛入南加新港灘市（Newport Beach）。圖為當地海港示意圖。（記者啟鉻／攝影）

一艘載有十餘疑似非法移民的船隻，近日駛入南加富裕的新港灘市（Newport Beach）。目擊者向聯邦執法人員表示，這些人被事先等候在此的汽車迅速接走，疑涉有組織的人口走私。

加州郵報報導，這艘載有多名疑似無證客的船隻，在新港灘一私人碼頭停靠後，船上人員迅速消失在附近高級住宅區。據報，船隻還撞上一艘附近的遊艇並造成損壞，涉案船之後遭棄置。執法人員表示，調查員正尋找附近可能拍到全過程的監視器，但截至26日，只有一段畫質模糊的畫面。

國土安全部（DHS）表示，目擊者稱，看到約12人下船。一目擊者打911報警並表示，船隻是在Edgewater Place 400號街區一帶靠岸，位置鄰近Balboa Island Ferry。對這艘船進行初步搜查後，調查員發現一些跡象，顯示該船可能被用於人口走私。警方已扣押這艘船。

這起事件讓這個富裕住宅區的居民感到不安。報導指出，儘管當地犯罪率低、居民收入普遍較高，社區仍未能避免疑似非法移民活動帶來的影響。在此次事件發生前兩周，海岸防衛隊曾在新港灘正西方海域攔截一艘28英尺長的有艙船隻，船上載有約24疑似非法移民。

新港灘市議員Erik Weigand表示，港內平日遊艇往來頻繁，走私者可能利用這種繁忙的船舶交通作為掩護。「我們是密西西比河以西最大的遊艇港之一。走私者選新港灘登陸，或許是因為這裡的船隻往來量大。」他正支持一項計畫，希望安裝監視攝影機，以加強水域安全、防範人口走私等活動。

聯邦官員表示，墨西哥的人口走私者通常與有組織犯罪集團合作，協助非法移民進入美國。隨著美墨邊境的安全管制日益嚴格，越來越多人開始改走海路。

精華 FAQ

  • 國土安全部表示，目擊者稱約有12人從船上下來，隨後被事先等候的車輛迅速接走。執法人員認為，這種接應方式顯示案件可能涉及有組織的人口走私。

  • 警方已對船隻進行初步搜查，並發現一些跡象顯示它可能被用於人口走私，之後已將船扣押。調查員也在尋找周邊監視器畫面，但目前只找到一段模糊影像。

  • 市議員指出，新港灘是美西最大的遊艇港之一，平日船隻往來頻繁，走私者可能利用這種繁忙景象作掩護。地方也正推動加裝監視器，以防範類似事件。

新港灘 偷渡 南加 無證客

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