洛縣油價連漲39天 創4年新高

洛杉磯縣與橙縣汽油平均價格連續39天上漲，26日每加侖分別升至6.387元及6.369元，雙雙逼近2022年創下的歷史最高紀錄。（資料來源：AAA、OPIS）

ABC 7電視台報導，南加汽油價 格持續攀升，洛杉磯縣26日自助式普通汽油每加侖平均價格再漲5.1分至6.387元，連續39天上漲，創2022年10月10日以來最高價，距歷史最高紀錄僅差10.6分；橙縣平均油價也升至每加侖6.369元，距歷史紀錄僅差8.9分。

根據美國汽車協會（AAA）與石油價格資訊服務（Oil Price Information Service）數據，洛縣 汽油平均價格在連漲39天期間累計增加74.5分，其中25日上漲5.4分。目前價格較一周前高20.3分、較一個月前高69.3分，比一年前高1.665元，漲幅高達35%；自2月28日美國與以色列 對伊朗開戰以來，更累計上漲1.693元。洛縣歷史最高平均油價為2022年10月5日創下的每加侖6.493元。

橙縣26日普通汽油平均價格上漲4.6分至每加侖6.369元，創2022年10月7日以來最高，同樣連續39天上漲，期間累計增加79.4分。目前價格較一周前高20.9分、較一個月前高72分，比一年前高1.677元；自2月28日以來累計上漲1.733元。橙縣歷史最高平均油價為2022年10月5日的每加侖6.458元。

相較之下，全美普通汽油平均價格26日下跌0.4分至每加侖4.487元，此前連續兩次上漲，合計增加1.7分。目前全美平均油價較一周前高1.2分、較一個月前高38.6分，比一年前高1.339元，自2月28日以來累計上漲1.505元。

南加汽油價格持續攀升，洛杉磯縣26日自助式普通汽油每加侖平均價格再漲5.1分至6.387元，連續39天上漲。圖為在加油站加油的駕駛人。（新華社）

南加州近期漲勢明顯高於全美平均。過去一周，洛縣汽油平均價格每天上漲約2.9分，橙縣每天漲幅接近3分，全美平均價格每天則上漲不到0.2分。加州郵報報導，原因之一與加州的SB1法案有關。該法案由前州長布朗（Jerry Brown）簽署生效，規定汽油稅每年7月1日依通膨自動調整。此外，法案也將基本汽油稅每加侖提高12分、調高柴油稅及車輛註冊費，相關收入指定用於道路及交通運輸工程。

AAA指出，通常進入秋季後汽油價格會下降，但荷莫茲海峽局勢持續波動，加上原油價格居高不下，正在推升加油站零售價格。提供全美逾15萬個加油站即時價格資訊的GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan表示，以一年中的這個時間點而言，目前全美汽油平均價格已達歷來最高水準。