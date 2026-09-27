強烈颶風來襲 下周防中等洪水
加州郵報報導，強烈颶風波洛（Hurricane Polo）的影響，正沿加州黃金海岸擴散，洛杉磯地區提高警戒，準備因應這場巨大風暴可能帶來的威脅。
洛杉磯緊急事務管理局25日晚發布警報，在波洛及另一個颶風奧達利斯（Hurricane Odalys）影響下，沿海地區將出現「危險的海岸天氣」。官員預計，洛杉磯地區沿岸28日至30日預估出現中等程度洪水；海上將出現強勁離岸流，恐將泳客及衝浪客捲向大海，溺水風險升高；大型巨浪也可能造成人員受傷，將人從海灘和岩石上捲走、小船翻覆；也恐加劇海灘侵蝕。
官員還預估，漲潮很可能造成洛杉磯沿岸部分地區淹水，包括停車場、海灘及步道等。居民可前往洛市各消防局領取沙包。
先前遭颶風瑪麗（Hurricane Marie）侵襲後，包括長堤及新港灘等加州沿海城市，已開始替波洛來襲做準備。波洛在25日增強為強烈的五級颶風後，目前強度減弱為四級。
國家海洋暨大氣總署預測，波洛預計28日以強烈颶風之姿登陸墨西哥，預估不會對加州造成直接影響，但外圍環流系統可能影響德州及新墨西哥州部分地區。
截至26日，波洛最大持續風速為每秒145哩，預計登陸墨西哥前，強度還會逐漸減弱。目前墨西哥的部分地區已發布颶風監測警報（Hurricane Watch）。
官員預估沿岸將出現中等程度洪水、強勁離岸流與大型巨浪，可能造成泳客溺水、海灘與岩石區人員受傷，甚至引發小船翻覆與海岸侵蝕。 洛杉磯地區沿岸預估在28日至30日之間出現中等程度洪水，漲潮也可能讓停車場、海灘與步道等低窪地區發生局部淹水。 波洛已從5級減弱為4級，預計28日以強烈颶風登陸墨西哥，對加州不太可能有直接衝擊，但外圍環流仍會帶來海象惡化。
精華 FAQ
官員預估沿岸將出現中等程度洪水、強勁離岸流與大型巨浪，可能造成泳客溺水、海灘與岩石區人員受傷，甚至引發小船翻覆與海岸侵蝕。
洛杉磯地區沿岸預估在28日至30日之間出現中等程度洪水，漲潮也可能讓停車場、海灘與步道等低窪地區發生局部淹水。
波洛已從5級減弱為4級，預計28日以強烈颶風登陸墨西哥，對加州不太可能有直接衝擊，但外圍環流仍會帶來海象惡化。
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