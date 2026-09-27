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3周4性侵 南加這校女大生人人自危 備防身武器上學

編譯組/綜合報導
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聖瑪科斯加州州立大學（CSUSM）接連發生多起性侵事件。圖為該校開學圖片。（取自...
聖瑪科斯加州州立大學（CSUSM）接連發生多起性侵事件。圖為該校開學圖片。（取自CSUSM臉書）

加州郵報報導，聖瑪科斯加州州立大學（CSUSM）接連發生多起性侵事件，校內女學生痛批校方未能提供足夠保護，迫使她們只能靠自己，甚至在校園內行走時隨身攜帶防身裝備。

CSUSM在今年9月發生四起性侵案。每起案件均發生在所謂的「危險期」，即新生剛踏入校園、初次接觸大學生活與派對文化的時期，全美高達50%的校園性侵事件集中於此段期間。

校方證實，這四起性侵案分別通報於9月5日、6日、13日及18日，地點包括The Quad、大學村公寓以及黑橡樹宿舍。數日後的9月21日，又有一人通報遭人闖入宿舍性侵。

在該校攻讀文學與寫作的學生Megan Chavez認為，學校在防範性侵害及向學生示警「危險期」方面的行動遠遠不足。她是在參加學校強制要求的「教育法修正案第九條」（Title IX）培訓課程時，才首次接觸到「危險期」這個名詞。她認為，學校相關的防範系統運作頻繁出錯且難以操作；許多女學生現在都隨身自備防狼噴霧，在校園內結伴同行。

心理系大一新生Adamaris Mayax表示：「我現在覺得老家比這裡安全...他們真的需要建立更好的維安系統。「有時我甚至覺得，當初真該留在家裡，而不是來這裡上學」。學生Nohemi Escano坦言，如果學年一開始就是這種狀況，事情遲早會升級成更可怕的悲劇。這讓她完全沒有安全感。她有兩堂課在晚上8時，她對晚間上課覺得很不安全。

校長Ellen Neufeldt針對通報案發表聲明，向學生承諾校方將「加倍努力」防範並處置性暴力事件。包括加強警方巡邏、在學生住宿社區增設夜間保全，並在North Commons與黑橡樹宿舍實施24小時櫃檯值班與訪客登記制度。

精華 FAQ

  • 校方證實，CSUSM在9月共接獲4起性侵通報，日期分別是9月5日、6日、13日與18日，另在9月21日又有一名學生通報遭闖入宿舍性侵。

  • 學生認為校方對「危險期」宣導不足，相關防範系統又常出錯且難操作，讓她們感到只能自保；因此不少人改帶防狼噴霧並結伴在校內行走。

  • 校長表示將加強警方巡邏、在學生住宿社區增設夜間保全，並對North Commons與黑橡樹宿舍實施24小時櫃檯值班與訪客登記，以降低風險。

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