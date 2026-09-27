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遇持槍搶劫別反抗 警揭保命關鍵

記者子為╱洛杉磯報導
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洛加大警局建議，夜間應盡量結伴而行，選擇照明充足、人流較多的道路，避開暗巷、灌木...
洛加大警局建議，夜間應盡量結伴而行，選擇照明充足、人流較多的道路，避開暗巷、灌木叢及視線受阻的出入口。圖為西木區街景。（記者子為╱攝影）

西洛杉磯擁有不少高房價社區，長期被外界視為洛杉磯相對安全、生活機能良好地區。然而，近期接連發生的搶劫及攻擊事件，也提醒居民，即使身處治安形象較佳社區，也不能放鬆警覺。

9月12日晚，一華人留學生在西木區（Westwood）大華超市附近買菜返家途中，遭劫匪持槍搶走背包，案件目前仍在調查。根據洛加大警局警報，6月11日凌晨，三人在Gayley Avenue一處兄弟會住宅內，遭嫌犯持槍搶走珠寶，嫌犯隨後駕車逃離。8月12日晚，附近又發生疑似在飲料中投放不明物質的攻擊案，一洛加大學生飲用後身體不適。

個別案件引發關注，不代表西洛杉磯整體犯罪率上升。根據洛杉磯市警局截至9月12日的統計，西洛杉磯分局今年累計發生75起搶案，較去年同期下降14.8%；人身及財產犯罪總數為2872起，較去年同期下降12.7%。

洛加大警局建議，夜間應盡量結伴而行，選擇照明充足、人流較多的道路，避開暗巷、灌木叢及視線受阻的出入口。行走時不要長時間低頭看手機，也應避免佩戴影響聽覺及環境判斷的耳機。洛市警局也提醒，等候公車或步行時應留意周圍，避免因傳簡訊、講電話而分心。

若察覺有人尾隨，可立即過街、改變方向或加快腳步，前往警局、消防局、加油站或仍在營業且人流較多的商店求助，不要直接返回住處。如果已遭持槍威脅，警方強調不要反抗、爭辯或突然移動，雙手盡量保持在對方看得到的位置。

精華 FAQ

  • 9月12日有華人留學生在Westwood附近遭持槍搶走背包，6月11日則有3人在兄弟會住宅內被持槍搶走珠寶，8月12日附近還傳出疑似飲料被投放不明物質的攻擊案。

  • 根據洛杉磯市警局截至9月12日的統計，西洛杉磯分局今年累計75起搶案，較去年同期下降14.8%；人身及財產犯罪總數2872起，也較去年同期下降12.7%。

  • 警方建議先過街、改變方向或加快腳步，並前往警局、消防局、加油站或仍在營業且人多的商店求助；若已遭持槍威脅，切勿反抗、爭辯或突然移動，雙手要讓對方看見。

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