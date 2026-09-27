華人留學生西木區買菜 返家途中遭持槍搶劫

根據小R提供的報警訊息，她於當晚10時7分致電報警，警員約40分鐘後抵達，並在現場為她製作初步筆錄。（受訪者提供）

一趟原以為再普通不過的買菜行程，卻成為洛杉磯一華人 難以平復的驚魂夜。9月12日晚，洛杉磯加大 （UCLA）留學生 小R在西木區（Westwood）住處附近買完菜返家途中，遭一男子持槍搶劫，她被搶走背包、蔬菜、錢包及鑰匙等物品，所幸未受傷。洛市警局（LAPD）已受理報案，案件仍在調查中。

小R表示，事件發生在12日晚9時50分至10時之間，地點是西木區大華超市附近、Midvale Avenue與Wilkins Avenue交界處。小R指出，她居住在洛加大附近，房價與租金普遍較高，平時整個社區相對安全，當晚便獨自步行出門買菜。

她當時穿著鐵灰色條紋T恤和普通長褲，背著款式樸素的雙肩包，沒有攜帶名牌包或顯眼貴重物品，但這未讓她避開劫匪。

小R買完菜後，隨後循原路返家。她走過一個較大的十字路口，抵達下一個較小的路口時，注意到路旁停著一輛黑色汽車。她回憶，該處平時很少有車輛停靠，但當下並未提高警覺。接著，一非裔男突然從車上下來，迅速追上她，掏出槍指向她並索要財物。嫌犯沒有蒙面，還威脅她不得報警，否則會開槍。

面對槍口，小R不敢發出聲音，只能按照要求將背包放在地上，再舉起雙手等待。她回憶，當時腦中閃過過往的許多經歷，甚至認為可能無法活著離開。嫌犯撿起背包後返回車內，隨即駕車離開。小R的手機沒有被搶，她隨後返回公寓並報警。她表示，遭搶的背包價值約29元，袋內另有約23元的蔬菜、錢包及住處鑰匙。

根據小R提供的報警訊息，她於晚10時7分致電報警，警員約40分鐘後抵達，並在現場為她製作初步筆錄。截至她接受採訪，警方尚未提供案件進展。

雖然財物損失不大，持槍威脅造成的心理衝擊卻一直持續。小R說，案發後一度不敢獨自外出；即使白天在校園附近活動，看到與嫌犯外貌相似的人，也會不由自主感到緊張。

她指出，所幸案發當天沒有戴平時使用的耳機和手鍊。她決定公開經歷，是因為過去總覺得此類犯罪離自己很遠。小R提醒其他留學生，不要因為居住在學校附近或熟悉社區，就放鬆對周遭環境的警覺，晚間應盡量避免獨自步行外出。

洛加大華人留學生在住處附近買完菜返家途中，遭一名男子持槍搶劫。圖為案發地點的街景。（Google Maps）