轉角「遇到狼」 蒙市華女上班驚魂

蒙特利公園市王女士午休散步時，在辦公區停車場近距離遭遇不怕人的郊狼，雙方對峙數分鐘後，她冷靜緩慢後退，最終安全脫身。（王女士提供）

在南加州 遭遇野生動物的情況，早已不限近山社區。在華人 聚居的蒙特利公園市 ，日前有華女在上班時遭遇郊狼，且該狼似乎不怕人，與華女長時間對視，還好她冷靜應對，最終化險為夷。

王女士表示，她在上班的午休時間，習慣吃完飯後外出散步；她日前外出後在返回辦公樓途中，在辦公區的停車場近距離遭遇郊狼。她說，之所以沒更早發現這隻狼，是因為牠在轉角處，而她的視線被建築物遮擋。

轉角遇到狼，著實嚇壞王女士。她說，當時內心真的十分慌張，但表面上仍要保持冷靜；好在她此前看過相關報導，知道遇到郊狼時，千萬不能立刻轉身逃跑。雙方對峙數分鐘後，王女士發現該郊狼似乎對人不是很陌生，也沒有害怕，完全沒有逃跑或離開的意思。王女士說，起初本著「敵不動、我不動」的心態，一直看著郊狼，後來她趕緊發信息詢問老公如何處理，得到回覆讓她保持目視郊狼，並慢慢後退。王女士照辦後，果然郊狼沒有跟上來，不過仍在原地並一直看著她。

退到安全距離後，王女士立刻繞另一條較遠的路走進辦公樓。她表示，在當地上班已經數年，此前在下班駕車離開時，曾在路上看到郊狼；但其闖入人類所在地（停車場），還是頭一次碰到。她拍下照片，傳給同事，希望大家保持警惕。

王女士認為，根據近年一直看到的許多新聞報導，人類與郊狼接觸，已經越來越頻繁；或許每個南加人，都要學會如何應對近距離接觸這些野生動物。

事實上，近年已有研究指出，城市化正在改變部分野生動物的行為模式。根據刊登於「Scientific Reports」的一項研究，研究人員在全美60個地點追蹤郊狼行為，其中一半位城市、一半位鄉村。研究發現，城市中的郊狼普遍比鄉村郊狼更大膽，也更願意探索環境。研究人員認為，在野外環境中保持警戒有助生存，但在城市裡，敢於接近人類活動區域的動物，往往更容易獲得食物與資源。

加州漁獵局（CDFW ） 指出，郊狼適應力強，可在鄉村、住宅區及都市生存，也會取食寵物飼料、人類食物及垃圾。若郊狼主動靠近，應保持安全距離並緩慢後退，將孩童及寵物留在身旁，同時大聲喊叫、拍手、吹哨或揮動手臂，讓自己看起來更高大。