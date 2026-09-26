幫「教父」男友洗錢逃稅 「女神」遭判刑

有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與自稱「加密貨幣 教父」的男子交往，有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。司法部 宣布，37歲的Au因申報不實稅表，被判入獄18個月，並須支付約148萬元賠償，交出多輛名車、包及三座「教父」雕塑。

根據IMDb資訊，Iris Rabaya Au是日本與菲律賓混血，她在社媒有超過28萬粉絲，有「女神」之稱。除了與Adam Iza交往外，她還曾與熱門實境秀「戀愛島」第八季贏家Davide Sanclimenti交往而廣為人知。

根據司法部公布的認罪協議，Au曾與26歲的Adam Iza交往。Iza曾居住在比佛利山及新港灘，自稱加密貨幣商人，也以「教父」自居。檢方指出，Iza透過詐欺手段，取得Fb及Meta的廣告帳戶與信用額度使用權，再將帳戶使用權轉售，獲得數百萬元未申報收入。

這些錢如何流動，成為Au涉案關鍵。檢方表示，Au依照Iza指示設立空殼公司，並以公司名義開立銀行帳戶。流入帳戶的非法所得，隨後被用於租賃或購買豪宅、汽車、珠寶及服飾；兩人的娛樂活動花費也近1000萬元。檢方稱，Au另為Iza購入約1600萬元的加密貨幣。

Au也從這些帳戶轉出大筆款項。司法部指出，2020年至2023年間，她將超過260萬元轉入個人銀行帳戶，卻沒有在聯邦稅表中申報。檢方在量刑文件中表示，Au為Iza建立了一套可轉移、花用及隱藏犯罪所得的財務安排，Au同時從中受益。她向國稅局隱瞞公司及收入，稅表填報的金額僅占實際所得的一小部分。Au已承認申報不實稅表罪名；Iza則已就電信詐欺及逃稅罪等認罪，相關案件訂10月5日量刑。