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華女出錢栽培 男友當律師變心

記者邵敏╱洛杉磯報導
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華女老師供男友讀法學院，男做律師後變心，華女提告要求賠償。示意圖。（取自Pexe...
華女老師供男友讀法學院，男做律師後變心，華女提告要求賠償。示意圖。（取自Pexels.com）

情侶交往期間，一方辛苦打工，出錢供另一方讀書，但等對方學業有成、事業起步後卻遭拋棄。律師劉龍珠表示，加州此類情侶間的糾紛不少見，一些女性多年付出感情、金錢，最後卻沒有得到回報。若有些費用具有特定目的，且能提出相關證據，仍可能追回。例如幫對方支付的學費、以結婚為目的購買的物品等。

律師分享案例，南加華人女老師與男友交往期間，男友進入法學院就讀，因為沒有收入、學費又高，女方辛苦工作，負擔男友的生活及求學費用。兩人當時感情深，約定日後結婚。但幾年後，男友完成學業並成為律師，卻提出與女友分手。女老師多次挽留仍被拒絕，一氣之下將男友告上法庭，並怒稱「我的青春餵了狗」。女方訴求是，多年付出不應化為烏有，要求男方賠償。

劉龍珠表示，男方當初「答應結婚」，並不代表日後分手時，法院就會判令其履行婚姻承諾，也無法要求男方每年支付「離婚」後的生活費。但女方付出的金錢能不能追回，關鍵在當初給錢的性質，以及是否有足夠證據證明這筆錢並非單純贈與。

他指出，要區分「共同生活支出」與「具有特定目的金錢給付」。如果是交往期間共同負擔的房租、吃飯及日常生活費，很難因日後分手要求對方返還。但若雙方明確約定，女方支付的款項或購買物品與結婚等特定條件有關，法律處理方式可能不同。當事人如能透過銀行轉帳紀錄、收據、簡訊、電子郵件或其他書面資料，證明當時約定，付款方就可提出返還主張。

據悉，在這起華女教師案件中，男女雙方後透過法律程序協商，最終達成和解。劉龍珠提醒，情侶之間如果涉及大額金錢，尤其是支付學費、購買汽車或其他大額物件，最好不要口頭承諾，應留下證據，並事先釐清這筆錢究竟是贈與、借款，還是附帶特定條件的出資，避免感情結束後，財務問題也陷入難以舉證的糾紛。

精華 FAQ

  • 女方在交往期間辛苦工作，替男友負擔法學院學費與生活費，原本約定日後結婚，但男友成為律師後提出分手，女方認為多年付出不該白費，因此提告求償。

  • 若款項具有明確目的，例如約定用於學費、購車或為結婚而購買物品，且能證明不是單純贈與，法院才可能支持返還；一般共同生活開銷則較難追回。

  • 最好不要只靠口頭承諾，應保留銀行轉帳紀錄、收據、簡訊或電子郵件等證據，並事先講清楚是贈與、借款，或附帶特定條件的出資，避免分手後難以舉證。

加州 南加 華人

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