改造庭院 華人「變廢為寶」減少浪費節省開銷

南加州一些華人家庭近年熱中改造庭院，利用原本閒置空間，打造兼具美觀與實用性的戶外生活區。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州華人社區掀起庭院改造風潮，許多屋主不再只買新品，而是回收鄰里廢置材料重新利用，既降低施工成本，也把節儉觀念轉化為實用的綠色生活方式。

南加州 一些華人家庭近年熱中改造庭院，利用閒置空間，打造兼具美觀與實用性的戶外生活區。不過，面對人工、建材及園藝工程費用持續上漲，部分屋主不再一味追求全新材料，而是把目光轉向鄰里間的「廢置材料」，透過整理、加工及重新搭配，讓原本準備丟棄的物品重新派上用場，既節省開支，也減少浪費。

華人社區園藝專家許希聖表示，園藝與庭院造景密不可分，庭院改造的材料不一定要全部購買新品。從舊磚、木板、石塊，到拆除工程留下的水泥塊、舊花盆，甚至廢棄家具，只要經過適當整理，都能成為庭院造景的材料。

他說，有人將不用的木條重新利用，製作成蔬果植栽的支架；舊花盆也可繼續使用，他家中就有數百個回收再利用的舊花盆。至於剩餘的磚石，可鋪設庭院小徑；堆放在角落的石塊重新排列後，也能成為簡單的景觀石牆，既增加庭院層次，又能省下一筆材料費。

東谷市（Eastvale）一名曲姓華人屋主表示，過去改造庭院時，第一個想到的通常是到建材店購買全新的材料，但後來才發現，許多東西其實「不用花錢買」。他說，微信朋友圈經常有人發布免費贈送庭院改造後剩餘材料的訊息，可以免費取得。對一些屋主而言，這種「你不要、我正好需要」的鄰里交換，也逐漸成為庭院改造取得材料的一種方式。

庭院設計改造業者Emily Zeng表示，對不少華人家庭而言，節省開支一直是重要考量，只要東西還能使用，就不輕易丟棄。這種「能用就不要丟」的生活習慣，在物質條件相對有限的年代尤其普遍，如今也逐漸被帶進庭院設計。

她說，庭院施工過程中，經常會剩下碎石、磚塊、植被等材料。與其當做垃圾丟掉，不如拍照放到社區群組，詢問是否有人需要。沒想到有時訊息才發布，就有人表示願意過來搬走。她強調，這種做法已不只是單純為了省錢，而是把華人傳統節儉觀念，轉化成「變廢為寶」的生活方式。

設計師Steve Williams表示，最便宜、最容易取得的回收材料，往往就在自家庭院裡。他每次進行庭院設計時，都會先盤點現有材料，看看哪些東西可以重新使用。例如，舊混凝土鋪面和磚牆可以打碎，作為鋪路的基層材料，也可製作碎石小徑；這些材料甚至能運用在綠屋頂，成為適合原生植物生長的介質。