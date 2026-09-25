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操作信託不當 夫妻被追稅7億還要罰款

記者趙健／綜合報導
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美國一對美國夫妻使用財富傳承工具將財產轉給3名女兒，遭IRS追討高達7億3600...
美國一對美國夫妻使用財富傳承工具將財產轉給3名女兒，遭IRS追討高達7億3600元贈與稅和罰款。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國夫妻以GRAT傳承資產給女兒，卻因用本票交換信託資產遭IRS認定違規，面臨逾7億3600萬元追稅與罰款，案件已進入稅務法院。

美國富豪長期利用一種特殊信託，把巨額財富傳給下一代，同時大幅降低贈與稅和遺產稅，這種被富豪家庭廣泛使用的財富傳承工具，如今正受到國稅局（IRS）更嚴格審視。一對美國夫妻使用這項策略將財產轉給三名女兒，遭IRS追討高達7億3600元贈與稅和罰款。目前夫妻已向稅務法院提出訴訟。

華爾街日報報導，Chuck和Trisha Elcan夫婦使用的是一種名為「授予人保留年金信託」（Grantor Retained Annuity Trust，GRAT）的財富傳承工具。GRAT在富裕家庭的遺產規畫中相當常見，本身也是聯邦稅法允許的信託形式。IRS資料顯示，設立者將資產放進不可撤銷信託後，在一定年限內保留每年領取固定年金的權利，期滿後剩餘資產則可轉給子女等受益人。

GRAT之所以受到富豪青睞，關鍵在於資產升值。如果放進信託的股票或其他資產，在信託期間的增值速度超過聯邦稅法規定的利率門檻，超出的增值部分就可能轉給下一代，而不增加設立GRAT時所計算的應稅贈與價值。因此，預期會快速升值的股票和企業持股尤其適合這類安排。

Elcan夫婦的問題並不是設立GRAT本身。案件資料顯示，Trisha Elcan在2018年設立三個為期兩年的GRAT，放入包括私人企業及合夥企業權益在內的大筆資產。這些信託原本也是為夫妻三名女兒進行財富傳承。

而引發IRS爭議的是後續操作。信託允許Trisha以等值資產交換信託中的財產，她後來取回部分投資資產，並以帶利息的本票（promissory notes），也就是承諾日後償還的欠條，作為交換。之後，信託又利用這些本票支付原本應付給她的年金。

IRS認為，這種做法不符合GRAT相關規定，因此主張她原先保留的年金權益不應獲得預期的稅務待遇，進而把最初轉入信託的資產視為應課稅贈與。IRS向夫妻兩人追討的金額合計超過7億3600萬元，其中約6億1400萬元是贈與稅，另有約1億2200萬元罰款。Chuck也被列入追稅範圍，與夫妻選擇將相關贈與視為共同贈與有關。

Elcan夫婦否認IRS的解讀，認為以本票交換信託資產的操作符合稅法及相關規定，並已向美國稅務法院提出訴訟。他們要求法院駁回IRS的部分主張，目前案件仍在審理，尚未有最終裁決。

報導指出，在Elcan案仍待稅務法院裁決期間，一些遺產規畫顧問已建議客戶暫時不要在GRAT交易中使用本票。

精華 FAQ

  • 夫妻使用的是「授予人保留年金信託」（GRAT），這是聯邦稅法允許的信託形式，常被富裕家庭用來在合法架構下轉移資產並降低贈與稅與遺產稅負擔。

  • IRS認為，Trisha以本票交換信託內資產，破壞了GRAT原本的稅務規則，使其保留年金權益不再符合預期待遇，最初轉入信託的資產因此被視為應課稅贈與。

  • Elcan夫妻已向美國稅務法院提告，要求駁回IRS部分主張，案件仍在審理中未有最終裁決。此案也讓部分顧問建議客戶暫時不要在GRAT交易中使用本票。

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