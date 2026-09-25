G提案11月公投 洛縣委擬增至9席 籲亞太裔積極參與

洛杉磯縣政委員會執行長嚴志豪（左）與縣治理改革工作小組主席葉南施（右），24日在華埠金龍酒家向亞太裔社區媒體說明G提案改革進度。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛縣依G提案啟動百年來最大治理改革，將先選民選縣行政長官，並於2032年把縣政委員會擴至9席，亞太裔領袖也呼籲社區踴躍參與。

沿用逾百年的洛杉磯 縣治理架構即將迎來重大變革。2024年經選民通過的G提案（Measure G）規定，洛縣 將於2028年選出首位民選縣行政長官（County Executive），2032年並將縣政委員會由現行5席增至9席。

洛縣政委員會執行長嚴志豪（Edward Yen）與縣治理改革工作小組主席葉南施（Nancy Yap）24日在華埠金龍酒家說明改革進度，呼籲亞太裔社區把握制度轉型機會，積極參與公共事務。

葉南施表示，部分改革措施已開始實施，包括預算公開及公聽會制度；倫理辦公室預計今年底前成立，倫理委員會也將在民選縣行政長官上任前就緒。工作小組正研擬首批縣行政長官相關建議，盼年底前提交縣政委員會，九席制的過渡工作也將提前展開。縣府並計畫2034年啟動憲章檢討委員會，避免未來改革再相隔百年。

依G提案，改制後縣政委員會負責制定政策、監督施政及審批預算；民選縣行政長官則負責執行政策、領導各部門、勞資談判及提出預算草案，形成類似市長與市議會的分權架構。嚴志豪表示，目前縣府重大施政取決於五名委員中的三票多數，改制後則由縣行政長官對行政執行負主要責任。

葉南施指出，洛縣1913年成立時人口約50萬人，5席縣政委員的架構沿用至今，但目前人口已約1000萬人，每名委員平均代表約200萬居民。增至9席後，選區縮小，民眾與民選官員的接觸管道也可望增加。嚴志豪表示，全美約有25個縣設有民選行政長官，洛縣早在1976年便曾提出類似改革構想。