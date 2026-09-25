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蛇龜藏衣內機場闖關 TSA示警

編譯組╱綜合報導
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TSA在Instagram的貼文，彙整了一份活體走私精選集。（Instagram...
TSA在Instagram的貼文，彙整了一份活體走私精選集。（Instagram╱@TSA）

Yahoo新聞網報導，去年夏天，運輸安全管理局（TSA）曾向大眾發出堪稱「絕望的懇求」：旅客通過機場安檢時，請切勿在身上夾帶活體動物。

當時，一名女子在邁阿密國際機場被查獲內衣裡藏了兩隻烏龜，其中一隻更不幸死亡。外界原以為這類離譜事件聯邦機構只需宣導一次便能止血，但事實證明情況並非如此。

如今，TSA再次針對「把爬蟲類藏在不該藏的地方」發出警告。該機構這次甚至彙整了一份活體走私精選集，盤點多起乘客在衣物中夾帶蛇類與烏龜的荒唐案例。

TSA在Instagram的貼文中寫道：「蜥蜴、烏龜還有蛇……天啊！到處都是放錯位置的鱗片。2026年大家別再這樣做了。」

在TSA列舉的違規案例中，包括2024年邁阿密國際機場一名乘客將蛇藏於褲襠、2025年同座機場一名乘客將烏龜藏於胸罩內，以及同年在紐華克自由國際機場，又有一名乘客將烏龜塞入長褲中企圖闖關。

貼文曝光後迅速引發網友熱烈討論。有網友引用經典電影台詞留言笑稱：「你想在飛機上看到蛇嗎？這就是《飛機上有蛇》的由來。」另一名網友則打趣表示：「所以這代表我不能把海牛塞進託運行李嗎？」

然而，在幽默調侃之餘，也有人點出背後更嚴肅的動物福祉問題。有留言直指：「我覺得大家忽視了核心問題，這本質上就是非法的野生動物走私貿易。」

相較之下，TSA 的訴求則非常明確：若旅客計畫攜帶寵物同行，前往機場前務必先向航空公司確認規範。

攜帶寵物同行的相關規定因動物種類與航空公司而異，即便旅客並無惡意，也切勿心存僥倖、未經確認就前往搭機。出發至機場前，請牢記以下幾點：

1. 向航空公司洽詢：各家航空公司對於允許登機的寵物類別、寵物提籠規格、必備證明文件及相關收費標準均有不同規定。

2. 查詢TSA相關規定：TSA官網的「我能帶什麼？」（What Can I Bring?）查詢工具，涵蓋了活魚等較少見的寵物同行規範。

3. 直接向TSA提問：旅客可發送簡訊「TRAVEL」至275-872，或透過社群平台帳號@AskTSA進行諮詢，確認哪些物品或寵物可順利通過安檢。

精華 FAQ

  • 因為近期又出現旅客把蛇、烏龜等活體動物藏在衣物或貼身處試圖通過安檢的案例，TSA因此彙整違規事件提醒大眾別再重演。

  • 包括2024年邁阿密機場有人把蛇藏在褲襠、2025年有人把烏龜藏在胸罩內，另有同年在紐華克機場把烏龜塞進長褲企圖闖關。

  • 應先向航空公司確認可攜帶的動物種類、提籠規格、文件與費用，也可查TSA的What Can I Bring?工具，必要時直接向@AskTSA詢問。

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