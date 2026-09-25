屋主與HOA紛爭三年勝訴 獲賠3.3萬元

隨著全美各地愈來愈多屋主與房屋屋主協會（HOA）陷入激烈爭議，一名德州（Texas）女子在一場近三年的法律鬥爭中取得勝利，最終獲得超過3萬3000元的賠償、律師費及其他相關裁決金額。圖為事發社區。（取自谷歌地圖）

隨著全美各地愈來愈多屋主與屋主協會（HOA）陷入激烈爭議，一名德州 （Texas）女子在一場近三年的法律鬥爭中取得勝利，最終獲得超過3萬3000元的賠償、律師費及其他相關裁決金額。

據加州 郵報報導，原告盧娜（Elizabeth Luna）在德州聖安東尼奧醫療中心附近，一個僅有11戶的小型社區Oaks Northwest擁有一棟出租的聯排屋。根據當地一家電視台KSAT報導，她當初購買房屋時，社區並沒有禁止屋主將房屋出租的規定。

然而，情況在2023年發生改變。當時，HOA主席Terri Thomure推動社區禁止短期出租（short-term rentals）。原告盧娜在訴訟中指稱，Terri Thomure於2023年3月召開一次特別會議，試圖通過這項限制措施，但並未依照德州法律規定履行會議通知程序。盧娜認為，這項程序上的缺失使得相關修訂不具法律效力、應屬無效。

盧娜為房屋找到一名租戶，並簽訂12個月租約，但沒想到，這卻再次引發她與HOA之間的衝突。盧娜表示，Terri Thomure曾在停車場接近租戶的助理，但沒有表明自己的身分，便要求對方出示個人身分證件，並提供此次到訪的相關資料。幾天後，這名租戶退出了與盧娜的租約。

此後，這場爭議又隨著盧娜決定出售房屋而延續。盧娜告訴KSAT，她將房屋掛牌出售後，HOA對該房屋提出法律申索，導致交易無法進行。後來，法官駁回了這項申索，盧娜終於得以在2024年5月完成房屋出售。盧娜接受KSAT採訪時表示：「當這一切發生時，我腦中一直想到的，就是屋主協會濫用權力。」

不過，房屋出售並沒有讓這場爭議就此落幕。盧娜隨後在Bexar County第438區法院對HOA提起訴訟。法官於今年最終作出對她有利的裁決。

根據KSAT報導，Oaks Northwest HOA被判向盧娜支付1萬743.39元損害賠償，以及1萬元律師費。Terri Thomure則因干涉盧娜的租賃合約，被另外判賠1萬2500元。兩項判決合計達到3萬3243.39元。盧娜告訴KSAT，這兩筆判決金額目前都已經支付完畢。

經過近三年的抗爭，盧娜表示，她希望這次勝訴能鼓勵其他屋主仔細檢視，確認自己的HOA董事會是否確實遵守社區既有規定，「如果你發現董事會成員沒有遵守規則，就要要求他們負起責任，並要求他們以更高的標準行事。」

報導指出，這起案件也正值房屋所有人協會所擁有的管理權力受到愈來愈多關注之際。HOA對居民房產可以施加相當大的影響，從限制出租、提高各項費用，到對房屋設定留置權（lien），甚至啟動止贖程序（foreclosure），都可能成為屋主與HOA之間爆發爭議的原因。