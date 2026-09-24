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綠卡代價高 留學生擁高薪、工簽卻想返中國

記者子為／洛杉磯報導
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中國留學生畢業後抽中H-1B，但此後要長期綁定工作、遠離家人，便會思考這張綠卡是...
中國留學生畢業後抽中H-1B，但此後要長期綁定工作、遠離家人，便會思考這張綠卡是否值得？是否應該回國？（取材自美國勞工局網頁）

AI摘要

文章摘要整理：

美國科技業中國留學生雖享高薪與工簽，卻因綠卡久候、職涯受綁與家人分離等成本，開始重新思考留美是否值得。

抽中H-1B、進入科技業、再由公司協助申請綠卡，曾是不少中國留學生畢業後希望走上的道路。然而，一些已在美國站穩腳步的年輕華人卻開始重新計算：如果換取身分要等待近10年，還要長期綁定工作、遠離家人，這張綠卡是否仍然值得？

智聯招聘發布的「2025中國海歸就業調查報告」顯示，2025年在中國求職的海歸人數較前一年增加5%，達到2018年的1.51倍；其中，應屆留學生回國求職人數增加12%，創近8年新高。不過，該數據涵蓋不同留學國家和職業階段，也不代表所有人都已決定永久回國。

生活舒適 但無聊

來自上海的Rachel便是仍在權衡中的一員。她在密西根州安娜堡完成本科，再到聖地牙哥加大（UC San Diego）取得碩士學位，目前在德州奧斯汀一家以硬體業務為主的科技公司擔任軟體工程師，工作即將滿三年。

她所在的公司近年搭上人工智慧（AI）發展熱潮，整體表現不錯。Rachel已進入H-1B第3年，公司也開始協助申請綠卡，勞工證（PERM）程序剛剛啟動。工作不算繁重，同事友善，從外界看來，她似乎沒有離開的迫切理由。

但Rachel認為，這不是自己想要的長期狀態。她大部分時間獨自完成工作，除了開會，很少需要與人交流。生活雖然舒服，卻也十分無聊。看到一些在美國生活十多年、已經成家的華人，她也沒有產生「這就是我想要的未來」的嚮往。

比工作更難取代的是家人。Rachel的父母生活在上海，無法長期來美。她也不想以第一代移民的身分，獨自承擔接父母移民及協助他們適應生活的責任。她擔心，若未來中美關係進一步惡化，自己可能更難回國，家人將長期分隔兩地。

綠卡的等待也令她重新思考成本。美國國務院今年9月簽證公告顯示，中國大陸出生申請人的職業移民第二優先最終批准日為2021年9月，第三優先則為2022年1月；實際等候時間仍會因類別、排期變動及個人情況而異。

待遇雖好 不穩定

Rachel認為，若為了身分再等待多年並不值得。等待不只是時間問題，也意味著繼續依賴雇主和現有職業，難以暫停工作、轉換跑道，或探索其他生活方式。若回國，她希望留在科技或AI相關產業，卻不一定繼續當工程師，而是考慮產品、營運等更能與人接觸的職位。

科技業的高薪也不再等同絕對穩定。Layoffs.fyi統計，截至2026年9月，已有299家科技公司裁減逾12萬8500名員工。Rachel目前的公司發展順利，但她認為AI正在改變軟體工程師的工作內容，「現在都不怎麼寫程式了，感覺很多都是AI在幹活。」

她估計，若回中國從事類似工作，薪資可能只有美國的六至七成，工時也可能增加；但考慮較低的生活成本，扣除日常開銷後的積蓄未必相差懸殊。上海有父母構成的支持系統，她喜歡的舞蹈課程、生活服務和醫美資源也更容易取得。

回國重來 有壓力

回國同樣不是沒有代價。Rachel擔心自己已不熟悉中國職場的人情往來，也認為國內對年齡、職業、婚戀及人生進度的社會評價更重，容易讓人感到「到了幾歲就應該完成什麼」的壓力。

Rachel計畫再過半年回中國，目前已開始了解國內的工作機會，也與在中國科技業工作的朋友交流。「目前在美國的生活再過半年，我覺得還可以，但如果讓我想像未來幾年都這樣，我覺得不行。」

精華 FAQ

  • 主要原因是綠卡等待時間很長，往往要近10年，期間還得長期依賴雇主、難以轉職或暫停工作，加上與家人分隔兩地，讓留美的代價被重新估算。

  • 她雖在德州科技公司任軟體工程師、工作穩定且正在辦綠卡，但日常多半獨自工作、生活單調，且父母在上海，讓她更傾向回到有家人支持的環境。

  • 美國有較高薪資與較成熟的科技職涯，但面臨排期、裁員與身份綁定；回中國薪資可能只有6至7成、工時更長，但生活成本較低，且家人與社交資源更完整。

綠卡 留學生 H-1B

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