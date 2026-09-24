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華人離開美國收入減半 回上海生活反而寬裕

記者子為／洛杉磯報導
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來自中國大陸的Jay曾在洛杉磯的Meta工作五年，近期主動離職，並搬到上海工作。...
來自中國大陸的Jay曾在洛杉磯的Meta工作五年，近期主動離職，並搬到上海工作。（取材Meta臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

華裔工程師Jay因在美國感受族裔不適、生活不便與工作壓力，離開Meta回上海；雖然薪資減半，但他認為購買力與生活品質更好。

離開美國科技大廠、接受可能大幅下降的薪資，在許多人看來並不划算。但對部分選擇回中國的華人而言，收入並非唯一標準；生活便利、族裔身分和日常感受，同樣影響一個人願意在哪生活。

來自深圳的Jay在美國生活九年，其中五年居住洛杉磯，曾在Meta擔任軟體工程師，持H-1B簽證工作。他對美國生活愈來愈不滿意，近期選擇離職回中國，目前在上海工作。

讓他決定離開的原因之一，是身為華裔在日常生活中感受到的不適。一次外出滑雪，雪具店員看到他的姓氏，便詢問另一同姓華人是否是他的朋友，接著指責對方曾弄壞雪板，態度也突然變惡劣。Jay說，與白人朋友一起外出，他也經常感覺服務人員更關注白人顧客。

Stop AAPI Hate與芝加哥大學NORC中心2026年發布的調查顯示，49%的亞太裔成年人在2025年曾因種族、族裔或國籍遭遇某種仇恨行為，其中44%經歷騷擾，23%經歷制度性歧視；受訪者提到的事發場所中，36%包括商家。

生活方式也是另一項考量。Jay認為，洛杉磯生活高度依賴汽車和家庭，沒有家庭時容易感到無聊；即使成家，社交和情感支持也可能過度集中在家庭內部。

搬到上海後，他發現住家一公里內便能滿足吃飯、購物、娛樂等需求，清潔、維修和外賣服務也更容易取得，不必為日常小事長時間開車、提前預約並支付高價。

Jay指出，相似的軟體工程師工作，中國薪資可能只有美國的一半，但考慮兩地購買力和生活服務價格，他在中國反而感覺更寬裕，因此不認為放棄美國高薪特別可惜。

至於中國科技業常被提及的裁員、加班和年齡歧視，他並未否認問題存在，卻認為差距未必像外界想像中懸殊。他表示，在Meta工作的五年間已經歷七、八輪裁員，自己也曾按照「996」的節奏工作，身邊任職其他美國科技公司的朋友同樣不輕鬆。

他承認，中國科技業的加班和年齡歧視通常更嚴重，但身邊仍有不少超過35歲、職級並不高的朋友繼續在大廠工作。然而對持工作簽證的華人而言，在美國失業還同時影響合法身分。

Jay強調，他的選擇帶有很強個人偏好。他格外重視美食、生活豐富程度，以及不被當成外人的感受。搬遷的關鍵可能不是看收入，而是一個人最不願犧牲的是什麼。

精華 FAQ

  • 他不只在職場上感到壓力，也在日常生活中感受到族裔身分帶來的不適，加上洛杉磯生活過度依賴汽車、便利性低，讓他更傾向回上海重新開始。

  • 他認為住家1公里內就能解決吃飯、購物、娛樂等需求，清潔、維修和外賣服務也更容易取得，不必為小事長時間開車或提前預約，生活節奏更輕鬆。

  • 他指出同類軟體工程師在中國薪資可能只有美國的一半，但考慮購買力與生活服務價格後，整體反而更寬裕；他也更重視美食、生活豐富度與不被當成外人的感受。

華人 洛杉磯 簽證

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