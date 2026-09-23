刷卡地露餡 喜劇演員補稅211萬

從15號州際公路北上進入拉斯維加斯，遠方可見賭城大道天際線，公路旁新建的連棟住宅一字排開。（讀者提供）

為躲避高房價與稅負，許多加州 人將目光轉向拉斯維加斯；當地新社區一個接一個興建，許多買家來自南加 。不過，如果只是為避稅前往內華達州 ，可能面臨加州稅務局（FTB）的稽查；喜劇演員Russell Peters及前醫師Julian Omidi都曾被追繳百萬級的稅款。

加州稅務上訴辦公室（OTA）2025年公布的裁決中，加拿大籍喜劇演員Russell Peters在內華達州有住宅、且持內華達州駕照，公司也登記在當地，但他在南加州同樣擁有多處豪宅，女兒也住在南加。稅務局以一張只有他本人使用的信用卡紀錄重建行蹤，發現他2014年在加州120天，在內華達僅9天。上訴辦公室維持Russell Peters的加州居民認定，他須補繳2012至2014年稅款共約211萬元，另計利息。

另一起同年公布的案件中，前醫師Julian Omidi主張已搬往拉斯維加斯，並提出當地公寓租約及內華達車輛登記，但他仍以洛杉磯地址收信、保有加州登記車輛，並在加州經營多處診所。上訴辦公室同樣否決其非居民主張，他被追繳約237萬元稅款。

會計師洪巍表示，實務上通常是稅務局認為某人應屬加州居民，當事人則主張自己已是內華達居民，這時稅務局就可能要求提出非加州稅務居民的證據，例如信用卡主要在哪州消費、水電帳單寄到哪、主要收信地點在哪，以及各地實際居住天數。舉證責任在納稅人，若拿不出足夠紀錄，就難以推翻稅務局認定。

洪巍指出，這些證據的分量有強有弱。居住天數、消費紀錄、水電帳單及收信地屬較強證據；駕照、車輛登記或報稅地址則較弱。

他提醒，查稅有其成本考量，所得或資產規模較大的納稅人，稅務局可能投入更多時間與心力，證明對方是為規避稅負才變更居住州，因此越需要準備完整的居住重心天數等佐證資料，證明實際已非加州居民。

內華達離南加州約四個多小時車程，又不用繳州所得稅，吸引不少加州人搬遷。但稅務專家提醒，生活重心沒有真的搬過去，稅務上難以站得住腳。（讀者提供）