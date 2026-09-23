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設址外地避加州稅 恐怕白忙一場

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
會計師洪巍提醒，加州沒有一般性的183天安全港原則，居民身分取決於住宅、家庭、工...
會計師洪巍提醒，加州沒有一般性的183天安全港原則，居民身分取決於住宅、家庭、工作及日常生活等實際生活重心，想成為非居民必須真正移出，而非僅借用地址或更換駕照。（洪巍提供）

加州稅負較高，不少民眾考慮搬往沒有州個人所得稅的內華達州；也有人以為借用拉斯維加斯親友地址、取得內華達駕照，或每年在加州居住不到183天，就能成為加州非居民。會計師洪巍表示，加州沒有一般性的183天安全港原則，居民身分主要取決實際生活重心，包括住宅、家庭、工作及日常消費等。

加州稅務局（FTB）資料顯示，一個人在一個課稅年度內於加州停留超過九個月，原則上會被推定為居民；但停留低於九個月，並不代表自動成為非居民，仍須依整體事實判斷。

洪巍指出，若在兩州都有住宅，稅務局可能比較兩邊的居住天數、信用卡消費地、水電帳單、收信地址、銀行往來及車輛使用地來界定生活重心。配偶及子女若仍住在加州、子女在加州就學，也可能被視為生活重心在加州，工作及事業主要營運地同樣會納入考量。相較之下，單純更換駕照、車輛登記或報稅地址，證明力相對有限。稅務局可能透過信用卡等消費紀錄，比對納稅人實際所在地，藉此檢驗其非居民主張是否屬實。

洪巍表示，加州居民須就全球所得申報加州稅，資本利得也沒有聯邦的長期優惠稅率。一旦被認定為居民，舉證責任在納稅人身上；謊稱非加州居民被查到，除補稅還可能被加計利息及罰款，甚至追溯往年。

他建議，真正搬州者應在內華達建立實際住所，不要使用朋友地址或郵政信箱；水電、保險、銀行、醫療及家人就學也應一起移轉，原有加州住宅可依情況出售或出租，並停用加州駕照、車輛及選民登記，也不應再申請加州自住房屋相關優惠。搬遷初期尤其應保存信用卡紀錄、工作日誌及每天所在州別等資料，以備日後說明。

即使真正成為非居民，也不代表與加州稅務從此無關。洪巍表示，出售加州房產等加州來源所得，仍須向加州申報。

因工作長期外派者另有規定。稅務局資料顯示，以加州為住所者，若依僱傭合約在外州連續工作至少546天，且每年回加州不超過45天，在符合其他條件下可適用安全港規定，與一般所說的183天並不相同。

洪巍強調，居民身分並非湊足某個天數就能決定，關鍵在住宅、家庭、工作及日常生活是否真正移往另一州，申報的身分必須與實際生活狀況一致。

精華 FAQ

  • 加州稅務局主要看住宅、家庭、工作與日常消費是否仍在州內，並會比對居住天數、信用卡紀錄、水電帳單、收信地址與車輛使用地等整體事實。

  • 因為這些做法證明力有限，稅局會追查是否真的把生活重心移出加州；若配偶、子女、工作或主要消費仍在加州，仍可能被視為加州居民。

  • 應在內華達建立實際住所，並同步移轉水電、保險、銀行、醫療與家人就學等安排，停用加州駕照和選民登記，且保存日常所在地證據。

加州 報稅 內華達州

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