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沒綠卡也要報海外帳戶 F-1留學生小心漏報

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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留學生即使尚未取得綠卡，在美居留達一定年限後，也可能成為美國稅務居民，海外金融帳...
留學生即使尚未取得綠卡，在美居留達一定年限後，也可能成為美國稅務居民，海外金融帳戶合計金額若超過規定門檻，須留意FBAR申報義務。（AI生成示意圖）

尚未取得綠卡，不代表沒有海外帳戶申報義務。稅務專家洪巍提醒，留學生在美居住多年，即使仍持F-1學生身分，也可能已符合美國稅務居民資格；若海外金融帳戶合計金額在一年中任何時候超過1萬美元（應涉及海外，以下均以美元計），就須留意海外銀行及金融帳戶申報（FBAR）規定，以免日後補報耗時又增加成本。

洪巍今年已處理不少海外資產補報案件，而補報往往比按時申報需要更多時間與成本。洪巍指出，判斷是否為稅務居民，不能只看何時取得綠卡，也須回溯過去以F-1身分在美居住的紀錄。依國稅局規定，F-1學生一般可在最初五個曆年，將在美居留天數排除於「實質居留測試」（Substantial Presence Test）之外；超過五個曆年後，通常須將居留天數納入計算，再據以判斷是否成為稅務居民。不過，符合特定條件者仍可能適用例外，並非滿五年後一律自動轉為稅務居民。

他舉例，留學生若曾於2011年至2014年以F-1身分在美居住，已累計四個曆年；2017年再以相同身分返美，該年就可能成為第五個曆年。由於相關年限採累計計算，不會因離境後再入境而重新起算，因此曾分階段來美求學者，更應確認已累計多少年。

海外帳戶的申報門檻，也不是以單一帳戶判斷。依財政部金融犯罪執法局（FinCEN）規定，符合申報身分者若對海外金融帳戶擁有財務利益或簽署權，且所有相關帳戶合計金額在曆年中任何時候超過1萬元，原則上就須申報FBAR。

洪巍表示，例如一人在海外持有五個銀行帳戶，即使每個帳戶餘額都不到1萬元，只要合計金額曾超過門檻，仍可能須申報。

至於台灣房產，他指出，個人直接持有的房地產不屬海外金融帳戶，房屋價值不計入上述1萬元門檻；但存放在台灣銀行帳戶中的款項，仍須納入海外帳戶總額檢視。在資料準備方面，洪巍建議民眾平時就整理海外帳戶紀錄，包括帳號、各帳戶年度最高餘額等，並依規定換算為美元。若海外資產只有銀行存款，未涉基金、股票等投資，資料整理通常較為單純。

他表示，實務上不少民眾多年未申報海外金融帳戶，直到轉換身分、整理稅務資料時，才發現可能存在漏報問題。

精華 FAQ

  • 因為是否屬美國稅務居民，不只看綠卡，還要看在美居留年數。F-1學生若累計居住多年，可能已符合實質居留測試，進而產生海外帳戶申報義務。

  • 門檻不是看單一帳戶，而是看所有有財務利益或簽署權的海外金融帳戶合計金額。只要在曆年任何時候曾超過1萬美元，原則上就要申報FBAR。

  • 個人直接持有的台灣房地產不屬海外金融帳戶，房屋價值不計入1萬美元門檻；但存放在台灣銀行帳戶中的款項仍屬海外帳戶資產，必須一併檢視。

國稅局 留學生 綠卡

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