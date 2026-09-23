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最新追蹤器揭ICE執法數據 中國籍遣返人數居亞裔首位

記者趙健/洛杉磯報導
遣返數據顯示，共有2297人被遣返至中國，占亞洲地區遣返總數24%。（Stop ...
遣返數據顯示，共有2297人被遣返至中國，占亞洲地區遣返總數24%。（Stop AAPI Hate追蹤平台）

移民暨海關執法局（ICE）近年加強移民執法，一項最新上線的數據追蹤工具顯示，中國籍人士並非遭ICE逮捕最多的亞裔群體，但在遣返人數方面卻居亞裔各國籍之首。

反仇恨亞太裔聯盟（Stop AAPI Hate）日前推出數據追蹤平台「A/PI ICE Tracker」，整理ICE透過資訊自由法（FOIA）提供給Deportation Data Project的政府資料，可依國籍、州、年齡及性別等查看亞裔及太平洋島民遭ICE逮捕、拘留和遣返的情況。最新資料涵蓋2025年1月20日至2026年8月6日，網址：apiicetracker.org/。

數據顯示，這段期間涉及逮捕亞洲國籍人士的共2萬1078人次、拘留1萬8769人次、遣返9590人次。以逮捕人數來看，最多為印度籍占29%，中國籍占25%居第二；但在遣返數據中，中國籍人士則超過其他亞洲國家，共2297人遭遣返，位居第一。

不過，這並不意味中國籍人士遭ICE逮捕後「更容易被遣返」。追蹤器中的逮捕、拘留及遣返屬不同統計指標，並非同一批人在統計期間內依序經歷三個程序。例如，在這段期間遭遣返者，其逮捕或拘留可能發生在更早之前，因此不能直接利用三組數字計算某一國籍人士被捕後遭遣返的機率。Stop AAPI Hate也指出，追蹤器可以呈現執法模式，但數據本身不能解釋背後原因。

不過，中國籍人士的遣返問題近年確實出現重要變化。中國過去長期被美方視為遣返合作較困難的國家之一，但2024年，美國恢復向中國進行大規模遣返包機；2025年1月，中國外交部也曾表示，經核實確認為中國大陸公民後，中方願意接收被遣返人員。

路透社今年5月引述美國政府官員表示，中國在2025年初曾透過包機及商業航班接收約3000名遭美國遣返的人員。不過，美方稱自2025年底以來，中方在接收遣返人員方面的合作有所下降。截至今年5月，美方估計，全美有超過10萬名無合法身分的中國籍人士，其中超過3萬人已有最終遣返令，約1500人當時正被拘留等待遣返。

反仇恨亞太裔聯盟（Stop AAPI Hate）9月15日推出數據追蹤平台「A/...
反仇恨亞太裔聯盟（Stop AAPI Hate）9月15日推出數據追蹤平台「A/PI ICE Tracker」，可依國籍、州、年齡及性別等查看亞裔及太平洋島民遭ICE逮捕、拘留和遣返的情況。（Stop AAPI Hate官網）

精華 FAQ

  • 該平台整理ICE透過FOIA提供給Deportation Data Project的資料，可按國籍、州、年齡與性別查看亞裔及太平洋島民遭逮捕、拘留和遣返的情況。

  • 在2025年1月20日至2026年8月6日期間，亞洲國籍逮捕共2萬1078人次，中國籍占25%排第2；但遣返方面中國籍有2297人，為亞裔各國籍最高。

  • 因為逮捕、拘留與遣返是不同統計指標，未必來自同一批人，且遣返可能發生在更早前的逮捕或拘留之後，所以數據只能看出執法模式，不能直接算機率。

遣返 ICE 亞裔

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