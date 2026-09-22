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日本航空經濟艙座位寬度 好評第一

編譯陳盈霖╱綜合報導
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不少專家認為日本航空擁有最佳的經濟艙座位。（JAL官網）
不少專家認為日本航空擁有最佳的經濟艙座位。（JAL官網）

Travel & Leisure報導，經濟艙是最便宜的機票，然位置大小與相關福利，因不同機型與航空公司而異，旅遊專家直言「機型比航空公司更重要」。

飛機製造商與航空公司的客艙配置會影響每排能安置多少座位。如波音787或空中巴士A350等大型飛機，經濟艙每排最多可配置九至十個座位；小型短程客機座位數較少。MilesTalk創辦人葛羅斯曼（Dave Grossman）表示，「整體來說，部分亞洲航空公司長程線經濟艙各方面，都較美國的航空公司佳。」

美國國內線最擁擠的座位，通常是廉價航空公司。如邊疆航空（Frontier Airlines），標準座位的「座椅間距」（Seat Pitch，即前後兩排座椅同一位置間的距離）約28至31吋。旅遊公司Travelopod創辦人潘尼薩（Ritu Panesar）說，若以腿部空間考量，捷藍航空（JetBlue）可能較佳。葛羅斯曼說，捷藍航空使用的空中巴士A220屬較小型窄體客機，座椅間距為32吋，座位寬度約18至18.6吋。美國各家航空公司座椅差距如此大，部分原因在於至今尚未制定聯邦層級的最低飛行座椅尺寸標準。

腿部空間或許並非決定經濟艙是否好壞的唯一因素。JD Power「2026年北美航空公司滿意度研究」調查近1萬1000名旅客，在經濟艙及基本經濟艙旅客評比中，西南航空（Southwest Airlines）排名最高，達美航空（Delta Air Lines）與捷藍航空緊追其後。西南航空波音737-700客機的座椅間距約31吋，但通常不會額外收取更改航班費用。

至於國際線方面，旅遊平台point.me積分情報主管尹吉米（Jimmy Yoon）表示，腿部空間可說是經濟艙座位最重要因素，「亞洲及中東航空公司通常提供較充足的腿部空間。」如西南航空與日本航空（JAL）座椅間距都約32吋，但日航座椅寬度可達19吋，西南航空最寬為17.8吋。

潘尼薩認為，日航、國泰、大韓及新加坡航空是其心目中經濟艙優選名單，「日航在空間安排上尤其出色，新加坡與國泰航空則能提供非常穩定且全面的經濟艙產品。」

國泰航空長程航班經濟艙平均座位間距為32吋，寬度18吋。新航經濟艙座位寬度約17至18吋，不論買哪種票價，行李額度都為50磅，且只要是KrisFlyer會員都可享有免費Wi-Fi。

一般遊客心目中的優質經濟艙，也與專家看法大致一致。以數百萬分旅客調查為基礎的Skytrax「2025年世界航空大獎」（2025 World Airline Awards）中，「最佳經濟艙航空公司座椅」排名前三分別為日航、國泰與大韓。

旅遊禮賓服務公司Optimise Travel營運主管賽拉（Andres Serra）說，多數航空公司的787客機，經濟艙每排有九個座位，但日航在相同寬度客艙中，每排只有八個座位，每個座位大致可多出兩吋空間。該公司國際線旅客可免費托運兩件各不超過50磅重的行李。

精華 FAQ

  • 因為飛機大小與客艙配置會決定每排座位數和座椅間距，直接影響腿部空間與舒適度；同一航空公司若使用不同機型，經濟艙體驗也可能差很多。

  • 專家與旅客評價都偏向日航、國泰、大韓與新加坡航空，其中Skytrax 2025年大獎的最佳經濟艙座椅前三名，也正是日航、國泰和大韓。

  • 日航在相同艙寬下常把787配置為每排8個座位，讓乘客多出約2吋空間，座椅寬度可達19吋，且國際線可免費托運2件行李，會員還有免費Wi-Fi。

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