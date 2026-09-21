工作簽證恐收緊 失業沒60天緩衝期須馬上離境

除了H-1B工作簽證外，像是台灣外派人員仰賴的E-2、L-1簽證，還有E-1、E-2、O-1、TN等簽證也都將受影響，意味著一旦失去原有工作，將不再享有60天緩衝期，原則上須立即離境。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國擬取消多類非移民工作簽證的60天失業寬限期，將使H-1B及台灣常見的E-2、L-1等持有人在失業後面臨立即離境壓力，也連帶影響家屬、企業裁員與長期留美規畫。

美國工作簽證 政策恐大幅收緊，國土安全局（DHS）與移民 局（USCIS）日前提出草案，計畫取消部分非移民工作簽證 失業後最長60天的寬限期。移民律師指出，除了H-1B工作簽證外，像是台灣外派人員仰賴的E-2、L-1簽證，還有E-1、E-2、O-1、TN等簽證也都將受影響，意味著一旦失去原有工作，將不再享有60天緩衝期，原則上須立即離境，留美安排勢必面臨更大壓力。

綠楓法律集團負責人陳啟耕律師指出，外界目前多將注意力集中在H-1B高科技人才，但此次政策調整的影響範圍其實更廣，涉及包括企業投資者、跨國公司主管及專業人才在內的多類非移民簽證持有人及符合條件的家屬。

家屬也面臨身分問題

陳啟耕表示，這項變化對台灣企業及外派人才尤其值得注意。過去不少台灣企業透過E-2等簽證將員工派往美國，從食品、餐飲到半導體供應鏈等產業都有相關案例。若新規上路，外派員工一旦遭到裁員，將失去原本的緩衝時間，無法像過去一樣利用60天，在美國尋找下一份工作或處理身分安排。

對已在美國成家、買房或子女就學的工作簽證持有人而言，衝擊也不只在工作本身。陳啟耕指出，部分家屬身分是依附於主要申請人的工作身分，若主要申請人的身分受到影響，家屬也可能同時面臨身分問題。DHS的提案本身也明確將相關工作者的符合條件家屬，納入取消60天寬限期的範圍。

陳啟耕建議，如果夫妻雙方各自具有不同的合法留美途徑，家庭可以提前評估如何安排子女的依附身分。例如一方持工作簽證、另一方則持較穩定的學生身分，家庭可在專業法律意見下評估是否有更適合的身分配置。

他也提醒，對打算長期留美發展的台灣企業與外派員工而言，綠卡規畫的重要性可能進一步提高。若企業有意長期留任關鍵人才，雇主與員工應及早討論職業移民等長期身分方案，而不是等到裁員或工作異動後才開始處理。

企業裁員要先溝通

對企業人資部門而言，若新規最終生效，裁員、併購及企業重組時的移民法評估也可能更加重要。陳啟耕指出，工作簽證通常與特定雇主及符合條件的工作關係密切相關，因此企業若進行併購、公司實體變更或組織重組，應提前檢視員工的移民身分，避免企業結構發生變化後，員工的工作身分也受到影響。

他建議，企業即使沒有法律義務提前通知員工裁員，也可以考慮建立較早的內部預警機制，在確定裁員或組織調整前，盡可能提早與持工作簽證的員工溝通，讓員工仍處於合法身分期間，有時間尋找其他雇主、評估身分轉換或安排離境。

至於新規對美國科技業及外籍人才招聘的長期影響，陳啟耕認為仍難以預測。若失去工作後立即面臨離境要求，外籍人才轉換雇主的彈性勢必降低，企業在招聘及留任外籍專業人才時，也可能需要重新評估相關風險。

陳啟耕提醒，在正式規則尚未生效前，現行60天寬限期並不因這項提案而立即消失。不過，持有相關工作身分的台灣民眾、外派員工及企業人事部門，都應持續關注後續法規進展，並提前評估裁員、轉職、企業重組及長期身分規畫，以降低政策變化可能帶來的衝擊。