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華人等待綠卡審批 被通知上千元醫保將全額自費

記者邵敏／洛杉磯報導
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華人收到加州全保通知信，告知明年沒有資格獲得補助。（圖／受訪者提供）
華人收到加州全保通知信，告知明年沒有資格獲得補助。（圖／受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯華人Jenny因仍在等待綠卡，收到加州全保通知，明年起補助恐取消，2027年需全額自費；保險業者證實信件屬實，提醒及早更新身分。

洛杉磯一華人Jenny最近收到「加州全保」（Covered California）通知信，告知明年健保補助將取消，需全額支付保費，原因在她尚未取得綠卡身分。Jenny對此震驚不已，表示根本無法承擔全額醫保

Jenny收到加州全保的這封信後非常無助，「這幾年，我們一家都購買加州全保，如果全額自費，一個月可能要上千元保費，我們如何生存下去？」Jenny提供的信函，標題醒目顯示：「您可能沒有資格獲得2027年的財政援助」。

信中指出，2025年總統簽署「大又美法案」，取消某些特定移民身分群體的加州全保財政援助，從2027年起，必須具備合法永久居民、古巴及海地入境者、或者自由聯合條約（COFA）移民身分，方可獲得加州全保財政援助。

從2027年起，必須具備合法永久居民等身分，才可獲得加州全保財政援助。（記者邵敏...
從2027年起，必須具備合法永久居民等身分，才可獲得加州全保財政援助。（記者邵敏／攝影）

Jenny幾年前來到洛杉磯，一家三口擠在一個小公寓，目前仍在等待綠卡審批。她和丈夫每日起早貪黑打零工，省吃儉用勉強度日，供養在校讀書的孩子。

省吃儉用 不敢申請白卡

「我們不敢申請白卡福利，擔心公共負擔會影響綠卡申請。」最近幾年，Jenny一家購買加州全保計畫，每月自付保費幾十元。她擔心明年醫保補助取消，保費、醫療費可能飆漲到無力承擔。

華興保險個人健保副經理Vivian Huang證實這封信的真實性，她表示很多客戶陸續收到加州全保的同樣信函。華興保險正在協助客人更新移民身分文件，「如果投保人最近已經取得綠卡或成為公民，盡快將新文件交給保險經紀，更新加州全保帳戶資料。」Vivian提醒，如果沒有及時更新身分資訊，可以享受補助的人也可能會失去醫保補助。她特別指出，如果投保人目前仍在等待綠卡，不代表未來永遠失去補助，比如2027年1月或2月取得綠卡後，仍可更新身分資料，重新確認財務補助資格。

生病強忍 有人依賴義診

加州全保在寄給投保人的信中指出，此次變更不會影響2026年的健康計畫費用，新政將於2027年1月1日生效。此外，加州全保將於今年10月發送明年的計畫費用和選擇資訊，失去財務援助資格的投保人，可以選擇在沒有補助的情況下繼續購買健保，或取消健保計畫，並強調必須在今年12月15日前取消計畫。

階進慈善基金會負責人葉品毅表示，加州全保補助2027年取消，屆時將有成千上萬人，因無力承擔昂貴的醫療保險失去保障。其中一些人將湧向免費的社區醫療，也會有人情願年底報稅時，因沒有購買保險被罰，也難自掏腰包購買醫保。葉品毅指出，近年來，該基金會多次舉辦義診，接觸到各類人群，他們或無力承擔醫療費用、或擔心持白卡去醫院看病暴露移民身分，只能依靠義診渠道治療。期間，葉品毅曾目睹不少人因為沒錢看病，直到生命晚期才來義診求助。

精華 FAQ

  • 因為她目前仍未取得綠卡身分，根據通知，2027年起某些移民身分將不再符合加州全保財政援助資格，因此她可能失去保費補助，需自行負擔全部保費。

  • 依信中說明，2027年起只有合法永久居民、古巴及海地入境者，以及自由聯合條約COFA移民，才可繼續申請加州全保財政援助，其他特定身分可能被排除。

  • 華興保險建議盡快把最新移民文件交給保險經紀，更新加州全保帳戶資料；若未及時更新，即使原本可領補助，也可能被系統判定失去醫保財務援助。

綠卡 華人 醫保

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