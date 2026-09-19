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影視名人倪北嘉在洛40年 回嘉義慢節奏養老

記者楊青／洛杉磯報導
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退休後定居嘉義，很多演藝界的老朋友不時相聚。金馬影后張艾嘉（左）和倪北嘉老友重逢...
退休後定居嘉義，很多演藝界的老朋友不時相聚。金馬影后張艾嘉（左）和倪北嘉老友重逢台灣。（圖／倪北嘉提供）

AI摘要

文章摘要整理：

在洛杉磯工作40年後，倪北嘉退休返台定居嘉義，享受步行、逛市場、吃在地美食的慢生活，也感受中南部低成本、醫療便利與人情溫暖。

洛杉磯生活40年後，洛杉磯影視名人倪北嘉從繁忙職場退休，重返台灣。兩年來，他每天早上6時30分左右起床，走路6000、7000步，到住家附近的嘉義文化公園轉一轉，再到傳統市場逛一圈、品嘗各種小吃和剛從地裡或樹上長出的新鮮水果，買些東西回家。偶爾，他也會應一波又一波朋友之邀，坐三個小時火車前往台北，參加大家的生日派對，或主持演出和開業典禮。

慢節奏的生活，和他過去在洛杉磯的日子截然不同。

過去，他要主持廣播、電視節目，籌劃各種社區大型活動，蒙特利公園市年節展一主持就是10年；平常要開會、策畫節目、準備服裝、找配件、想台詞，生活忙得不可開交。如今，他的退休少了開車、應酬、各種安排，甚至少了對「大房子、大空間」的執著。

小地方 感覺什麼都近了

倪北嘉說，選擇嘉義，不僅因為是他出生的地方，更大的原因是「小」。

在美國生活多年，他早已習慣開車，出門買東西、看醫生、辦事情，往往一趟就是幾十哩。「回到嘉義，我甚至不太敢開車，因為不熟悉台灣複雜的交通環境，尤其摩托車多。」但他發現，不開車也很方便：樓下一出門，餐館、便利店、超市、診所、牙醫、旅行社、按摩、針灸、眼鏡行等生活機能一應俱全；很多店甚至營業到深夜或24小時。他說，這正是退休生活最應該的選擇，不要再把時間浪費在交通上。

「以前在南加州看病，真的是「長途跋涉」」，倪北嘉說，先去蒙特利公園市看家庭全科，可能要跑到聖塔蒙尼卡看心臟科，還要到亞凱迪亞或爾灣看其他專科，各地間相距幾十甚至上百哩。台灣醫院密集，加上全民健保，營業時間長，對退休人士很方便。他現在看病下樓走五分鐘就有接駁車前往多家大型醫院，如果需要轉診，同一醫療體系就可以處理，身體不舒服，隨時進醫院。

更重要的是，語言不再是問題，「對我們這個年紀的人來說，醫生講什麼完全聽得懂，自己也能把身體的狀況講清楚，這個安心感太重要」。

相比台北 中南部更實惠

他認為，台北生活豐富多彩，但房租和日常開銷也高。台灣中南部城市生活成本低很多。1000美元左右，在中南部住小一點的房子，加上吃飯、交通和日常生活，很多時候已可過得相當舒服。

「台灣人很多不在家煮飯，因為外面吃太方便了。」倪北嘉說，他家樓下有餃子、牛肉捲餅、便當等，選擇特別多。他舉例，一個豬排或雞排便當，加三樣小菜，約新台幣90元（約2.9美元，以1美元兌換新台幣31元計）；一碗豬肝麵或魚片麵新台幣150元，且沒有美國的小費及額外稅費負擔。

更讓他從心底歡喜的，是台灣的水果和蔬菜。龍眼、芒果、鳳梨、荔枝…完全都還是記憶中的最接地氣新鮮味道，「和美國超市買的水果，很多放了一段時間的那種水果完全不一樣」。

倪北嘉說，台灣對年長人士有很多優惠，是他以前不知道的。比如每個月健保費約新台幣900元，部分縣市65歲以上還免費。平常看病拿藥不需付錢，只要掛號費。重陽節時，嘉義的敬老金是新台幣3000元，其他縣市則依財政狀況而定。如果符合低收入，每月還可領取新台幣6000至10000多元不等的補助。

退休從洛杉磯回台定居嘉義的倪北嘉（右二）偶爾也會應邀去電視台客串或主持社區活動，...
退休從洛杉磯回台定居嘉義的倪北嘉（右二）偶爾也會應邀去電視台客串或主持社區活動，圖為他與（左起）沈文程、楊燕、蔣鏘在一起。（圖／倪北嘉提供）

回台後，倪北嘉更不缺朋友。過去在演藝、廣播界的朋友，包括葉璦菱、胡錦、楊燕，以及電台圈的老朋友等，都曾叫他搬到台北。好友張艾嘉回台宣傳新片，他還曾幫忙主持活動；偶爾也會到電視台或社區活動客串主持。但他始終沒有搬去台北，「不想有太多應酬」，年輕時，朋友多、活動多是一種成就；到退休年紀，他開始珍惜的是「今天什麼都不做」。

精華 FAQ

  • 他除了因為嘉義是出生地，更看重城市規模小、生活機能近，能節省交通時間。相較洛杉磯的忙碌與開車奔波，他更享受步行可達的退休日常。

  • 他住家附近有餐館、超市、診所、牙醫與各式服務，生活所需幾乎都在步行範圍內；看病也方便，搭接駁車可到多家大型醫院，語言溝通更沒有壓力。

  • 他認為台灣中南部物價與房租較低，1000美元左右就能過得舒適，外食便宜又沒有小費負擔，水果蔬菜也更新鮮，讓退休生活比美國更輕鬆自在。

退休 蒙特利公園市 洛杉磯

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倪北嘉退休回台灣 適應新生活也心繫洛杉磯

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