倪北嘉退休回台灣 適應新生活也心繫洛杉磯
在美國生活40年後退休返台的倪北嘉，正重新適應台灣的居住空間、濕熱氣候與人際關係，同時也懷念洛杉磯並持續關注當地消息。
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在美國生活40年後退休返台的倪北嘉，正重新適應台灣的居住空間、濕熱氣候與人際關係，同時也懷念洛杉磯並持續關注當地消息。
少小離家老大回。在美國生活40年後退休返台，倪北嘉不諱言，很多方面需要重新適應。
「回來」不是回到原點，是重新生活的開始。倪北嘉說，眼前的台灣固然熟悉，卻又不完全是記憶中的那個台灣，而他也不是40年前離開的那個人。
回台灣首先「要習慣小，不像美國房子很大，有庭院」，回到台灣後，居住空間明顯縮小，「我把外面的公園、大學校園，當成自己的大庭院」。嘉義大學附近、文化公園一帶的綠地、步道，成了他的「戶外客廳」；市場、公園、街道，也成了生活的一部分。有意思的是，洛杉磯生活圈「很大」必須要開車；回台灣後，每天走6000、7000步成為日常。他笑言，現在可以「健步如飛」。
「天氣也要重新適應。」倪北嘉說，洛杉磯乾燥，嘉義濕熱，對一個在南加州生活40年的人來說，這個差別非常直接，「每天走出去就是汗」，但「把每天流汗，想成是在排毒」。
比房子和天氣更需要適應的，其實是「人」。倪北嘉說，早年離開台灣，同學、朋友大家都年輕；40年後再回來，各走出不同人生路，同學中有人當了醫院院長，有人成為名醫，有人成為建築師，「以前同學都很成功」，這讓他有時也忍不住想：如果當年沒出國，自己現在會是什麼樣？
「我的美國40年，也是別人沒有的。」他回憶，雖然本身學的是建築，卻一路走進媒體與社區舞台。從第一家廣播電台中華之聲開始，參與洛杉磯華人廣播、電視以及社區活動，都是寶貴經歷。
40年累積的朋友、觀眾、同事及生活記憶，不會因為搬家切斷。倪北嘉說，現在生活在嘉義，仍然會關心洛杉磯的天氣、新聞和華人社區消息；台灣與美國雙重國籍的優勢，也使往來兩地變得更容易。倪北嘉說，他很多在美國居住多年的朋友，這些年都退休回台養老，大家見面機會很多，每個都帶回人生沉甸甸的收穫，每次聚會又是一次人生的再收穫。他笑說，他會時常想念過去，想念洛杉磯和美國，但他的台灣退休生活，愈來愈有滋有味。
他認為最先要適應的是居住空間變小，以及台灣濕熱的氣候；原本在美國習慣的大房子、庭院與乾燥環境，都要重新調整生活節奏來面對。 倪北嘉把嘉義大學附近與文化公園一帶的綠地、步道當成自己的戶外客廳，也把外面的公園和校園視為大庭院，並以每天走6000到7000步作為固定生活習慣。 雖然住在嘉義，他仍會關心洛杉磯的天氣、新聞與華人社區消息，也常想念那裡的朋友與生活記憶；加上具備台灣與美國雙重國籍，往來兩地也更方便。
精華 FAQ
他認為最先要適應的是居住空間變小，以及台灣濕熱的氣候；原本在美國習慣的大房子、庭院與乾燥環境，都要重新調整生活節奏來面對。
倪北嘉把嘉義大學附近與文化公園一帶的綠地、步道當成自己的戶外客廳，也把外面的公園和校園視為大庭院，並以每天走6000到7000步作為固定生活習慣。
雖然住在嘉義，他仍會關心洛杉磯的天氣、新聞與華人社區消息，也常想念那裡的朋友與生活記憶；加上具備台灣與美國雙重國籍，往來兩地也更方便。
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