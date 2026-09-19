白蟻會「吃」屋 門窗框有裂縫就得留意

洛杉磯街邊一棟建築被大型帳篷完全罩住，進行全屋燻蒸除白蟻作業。（記者朱敏梓╱攝影）

南加州 氣候條件適合白蟻生存，每年9月至10月通常是白蟻繁殖及分飛較為活躍的季節。9月是白蟻活動、尤其是飛蟻（有翅繁殖蟻）比較容易出現的季節之一。乾木白蟻通常會在夏季到秋季白天分飛；地下白蟻則常在春季或秋季下雨後的溫暖晴天大量出現。

在南加州從事白蟻防治工作的Oscar提醒，民眾若發現木材出現小孔或裂縫，或在房屋周圍看到帶翅白蟻，便應提高警覺並及時處理，否則白蟻可能向其他木製結構擴散。

Oscar表示，南加州住宅常見的白蟻包括乾木白蟻和地下白蟻。乾木白蟻直接棲息在乾燥木材內，不需要接觸土壤，尤其喜歡侵入窗框、門框、屋簷及其他木製結構。

若乾木白蟻只集中在局部窗框或門框，處理相對簡單。防治人員可根據實際情況鑽孔注入專業藥物、進行局部噴藥，或更換受損木材，未必需要將整棟房屋罩起來燻蒸。

但若檢查發現白蟻已經出現在房屋多個區域，則可能需要進行更大範圍的治理。Oscar表示，具體採取哪一種處理方式，仍須由專業人員根據實際蟲害程度決定。

除乾木白蟻外，南加州也常見地下白蟻。Oscar指出，地下白蟻生活在土壤中，會攜帶泥土築成通道，再沿著地基或房屋下方的爬行空間向上移動，進入住宅啃食木材。

許多老舊房屋下方設有爬行空間，加上潮濕環境或地基出現裂縫，更容易讓地下白蟻有機可乘。如果房屋建在完整的鋼筋混凝土地基上，地下白蟻入侵的機會相對較低，但住戶仍應留意地基是否出現裂縫，發現後及時封補，同時避免房屋周圍長期積水或過度潮濕。

Oscar提醒，白蟻造成的後果可能十分嚴重。他曾處理過一戶住宅，戶外露台的木材內部幾乎被白蟻完全吃空，外觀看起來仍保持原狀，實際結構卻已嚴重受損，不僅維修費用高昂，也可能危及居住安全。

他建議，民眾平時可輕敲門框、窗框、踢腳板及露台等木製結構。如果聽到異常空洞的聲音，或發現木材表面有細孔、裂縫，應盡快請專業人員檢查。愈早發現，通常愈有機會採取局部處理，避免蟲害持續擴大並造成更昂貴的維修損失。

在預防上，也有幾件事值得做：不要讓木材直接接觸土壤、修好漏水與屋頂滲水、保持房屋底部空間（crawl space）通風乾燥、清除靠近房子的木柴與廢木材、修補基礎裂縫，並保持外露木材油漆或密封良好。專業公司建議，沒有明顯問題的住宅可考慮每三至五年做一次白蟻檢查；有過白蟻紀錄的房屋則應更密切關注。