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活出精彩 74歲華男學衝浪戰勝體力

記者啟鉻／洛杉磯報導
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年逾7旬華人長者牛鐵軍為圓多年的衝浪夢，不畏年齡，從頭學起，一次次跌倒再站起，享...
年逾7旬華人長者牛鐵軍為圓多年的衝浪夢，不畏年齡，從頭學起，一次次跌倒再站起，享受馭浪逐夢的快意。（圖／受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

75歲牙醫牛鐵軍晚年重拾多年衝浪夢，從2025年6月起跟隨教練學習，經室內訓練與海上實作後持續突破體力與平衡挑戰。

年逾七旬，能否開始一項從未嘗試過的運動？南加州華人長者用行動給出肯定答案。為圓一個多年來的衝浪夢，他不畏年齡、從頭學起，在一次次跌倒與重新站起中，體驗馭浪逐夢的快意。他2025年6月開始學習，目前已小有所成，盼在2026年底前能夠輕鬆、長時間站在衝浪板上。

牛鐵軍（Don T. Niu）從事牙醫工作逾40年，如今75歲。他說，早年就讀台灣大學時，非常喜歡游泳，曾加入校隊，也獲得不少獎項。雖然當時已對衝浪感興趣，但台灣尚未開展這項運動。移民美國後，牛鐵軍投入牙醫工作長達46年，一直忙於事業。即使居住在靠近海岸的社區，也始終沒有抽時間學習衝浪。平時他相當重視運動與健身，也會打高爾夫球、網球，維持體能。

大約10年前，牛鐵軍與一名患者王洪斌聊天時，得知對方是衝浪教練，還曾擔任中國國家奧林匹克衝浪隊主教練。這段談話重新勾起他埋藏多年的衝浪夢。然而，當時事業仍十分忙碌，他始終沒有真正付諸行動。直到74歲那年，他才下定決心，開始跟隨王洪斌學習衝浪。

牛鐵軍（右）說，衝浪是需要較強體力。2025年6月起在室內練習各種衝浪動作，這樣...
牛鐵軍（右）說，衝浪是需要較強體力。2025年6月起在室內練習各種衝浪動作，這樣經過大約3個月練習，就來到海邊位於Dana Point的一處海灘，這也是王洪斌教練（左）選擇訓練衝浪的地方。（圖／受訪者提供）

牛鐵軍說，衝浪是一項相當消耗體力的運動。從2025年6月開始，他先在室內練習各種衝浪動作，經過約3個月訓練後，才正式下海，前往位於Dana Point的一處海灘練習，這也是王洪斌選擇的訓練地點。

真正踏上海浪後，他才發現，衝浪遠比想像中困難。下水後，必須先將衝浪板划到適當水域，也不是遇到任何浪都能衝，必須判斷浪況，選擇合適的浪。在王洪斌指導下，牛鐵軍學著隨浪勢轉身、發力，再迅速站上衝浪板。這個看似簡單的動作，實際需要腿部、腰部及全身力量協調，同時還要維持良好平衡。

剛開始時，他只能先蹲在衝浪板上，偶爾嘗試短暫站起，但往往站不了多久，就因體力不足或失去平衡跌入海中。對他而言，最大的挑戰就是體力與平衡。牛鐵軍表示，雖然平時一直健身，且有打球的習慣，但真正下海後，仍明顯感受到年齡帶來的體力差距。他甚至一度後悔，當年剛認識王洪斌時，若能趁體力更好的時候開始學習，或許早就能掌握衝浪技巧。

不過，他沒有因此放棄，反而把一次次跌倒視為學習的一部分。他希望在2026年底前，自己能夠輕鬆、長時間站在衝浪板上，自由穿行於波浪之間，真正享受馭浪而行的樂趣。

牛鐵軍說，太太李家萍一直是他追逐衝浪夢的重要支持者。每次訓練時，她都會在岸邊守望，除了關心他的安全，也會協助他穿脫緊身衝浪服。他表示，由於年齡較大，加上海上訓練相當消耗體力，每次結束訓練後，光是脫下緊身衝浪服就需要花費不少力氣，太太總會在一旁幫忙。李家萍本身具有寫作才華，也將丈夫學習衝浪的經歷記錄下來，寫成文章發表，替這段追夢旅程留下珍貴紀錄。

精華 FAQ

  • 他年輕時就對衝浪有興趣，但因台灣當時未普及、移民美國後又忙於牙醫工作46年，始終未能實現。直到與患者、衝浪教練王洪斌聊天後，才重新燃起多年心願並付諸行動。

  • 牛鐵軍先從2025年6月起做室內動作訓練，約3個月後才到Dana Point海邊下水。真正上浪後，他發現需判斷浪況、划板、轉身、發力與站板，最大難題是體力不足和平衡不易維持。

  • 太太李家萍一直在岸邊守望，還幫他穿脫緊身衝浪服，也把他的追夢過程寫成文章。牛鐵軍希望在2026年底前，能輕鬆、長時間站在衝浪板上，真正享受馭浪而行。

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