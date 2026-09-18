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大學導覽 台灣生遭模仿猿猴騷擾？

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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教堂山北卡羅來納大學（UNC-Chapel Hill）台灣學生協會（TSA）8月...
教堂山北卡羅來納大學（UNC-Chapel Hill）台灣學生協會（TSA）8月29日舉辦迎新校園導覽，一群台灣學生遭數名白人男子以四肢著地、模仿猿猴行走等動作騷擾。圖為涉事大學，非事件發生場景。（取自UNC-Chapel Hill臉書）

教堂山北卡羅來納大學（UNC-Chapel Hill）台灣學生協會（TSA）8月29日舉辦迎新校園導覽，一群台灣學生遭數名白人男子以四肢著地、模仿猿猴行走等動作騷擾。事後至少三人向校方申訴，但校方以警方人力調度為由，遲未調閱監視器畫面確認涉事者身分，校方也未回應該校學生報的置評要求。

根據校園學生報「每日焦油踵報」（The Daily Tar Heel）報導，台灣學生協會當天在校內Sitterson Hall舉辦迎新活動，約50人參加，以研究生為主。下午4時過後，約10至20名學生參加校園導覽，行經Wilson Library前方步道時，遇到五、六名身穿白色上衣、深色短褲的白人男子。

負責帶隊的協會前會長盧紹榮（Shao-Jung「Louie」Lu，音譯）表示，由於步道較窄，他走到隊伍前方準備與對方錯身而過，不料其中兩、三名男子突然四肢著地，以指關節行走，動作類似模仿大猩猩或猴子；待台灣學生通過後，這群男子隨即站起繼續前行，彷彿沒有事情發生。

盧紹榮與協會成員連育修（Yu-Hsiu Lien，音譯）表示，眾人當下太過錯愕，沒有拍下過程，走了幾步才意識到其動作涉嫌種族歧視。盧紹榮說，他隨後半帶苦澀告訴同行學生，這就是在美國南方可能遇到的事，「歡迎來到北卡羅來納」。事後至少三人向校方「合規辦公室」申訴。

盧紹榮表示，合規辦公室告知，已聯繫警方調取畫面，但警方當時正忙於G20創新部長會議勤務，沒有人力查看。這場為期兩天的會議在UNC-Chapel Hill所屬Carolina Inn舉行。不過校長Lee Roberts日前在教職員委員會會議中表示，G20活動並非UNC-Chapel Hill主辦，校方也未決定與會名單及議程。連育修說，合規辦公室告知將嘗試確認涉事者身分。該報指出，UNC-Chapel Hill截稿前未回覆置評要求。

協會現會長黃育超（Yu-Chao Huang，音譯）表示，事件讓他和其他台灣學生感到不安全，尤其UNC-Chapel Hill是一所以白人學生為多數的學校，他走在校園時比過去更意識到自己的膚色。

協會成員蘇曉婷（Hsiao-Ting Su，音譯）表示，她過去曾在校外遭遇種族歧視，但沒有一次像這次如此直接；她認為校方有責任讓學生了解種族歧視行為的後果，也應讓少數族裔學生知道可獲得哪些資源。剛取得杜克大學碩士學位、當天參加導覽的吳艾倫（Ellen Wu，音譯）則表示，若再次前往UNC-Chapel Hill，她不會獨自造訪。

精華 FAQ

  • 事件發生於8月29日，地點是UNC-Chapel Hill校內。台灣學生協會在Sitterson Hall舉辦迎新活動後，帶領約10至20名學生進行校園導覽，途中在Wilson Library前方步道遇到騷擾。

  • 報導指稱，數名白人男子突然四肢著地，以指關節行走，動作類似模仿大猩猩或猴子。由於這種舉動常被視為對有色人種的侮辱與貶抑，因此被學生認為帶有明顯種族歧視意味。

  • 至少3名學生向校方合規辦公室申訴，但校方稱警方因G20創新部長會議勤務人力不足，未能立即調閱監視器。台灣學生表示感到不安全，也質疑校方應更積極處理與揭露歧視後果。

種族歧視

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