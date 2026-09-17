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華人郵輪行疑感染病毒突昏迷 一度危急

記者邵敏／洛杉磯報導
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Peter曾在郵輪航程中，突發疾病，昏倒在客艙內。（圖／受訪者提供）
Peter曾在郵輪航程中，突發疾病，昏倒在客艙內。（圖／受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯居民Peter周在郵輪航程中突發重症昏迷，經船上急救與台灣轉院治療後康復，醫師推測與病毒感染有關但未能查明來源。

一次期待已久的郵輪之旅，卻在航程第五天突然變成一場生死考驗，洛杉磯居民Peter周近日接受本報專訪，回憶自己在茫茫大海突發疾病，從頭暈、發冷發抖，到上吐下瀉、意識模糊，最後在客艙內昏迷倒地，甚至大小便失禁，整個過程來得又快又急。

七旬長者Peter周是台灣移民，他與妻子從洛杉磯搭機前往東京，再從東京登上郵輪，沿途停靠橫濱、琉球、台灣高雄、香港等地。沒想到，登船第五天，突然出現身體不適。

以為暈船 竟失去知覺

當天早上，Peter感到頭暈、不舒服，原以為只是暈船。妻子和朋友下船到港口遊玩，他留在船上休息，一整天沒有進食。到了晚上，Peter仍然沒胃口，看到食物就噁心，只吃了幾口西瓜。沒多久，他開始全身發冷、發抖，並出現腸胃不適，意識也逐漸模糊，最後失去知覺。

「我後來才知道，我不是躺在床上，而是倒在地上。」Peter回憶，當時失去意識，並伴隨嘔吐、腹瀉，甚至大小便失禁，客艙房間內一片混亂。妻子返回房間後，發現Peter昏迷不醒，趕緊大聲呼救。

船上醫護人員很快趕到客艙，將Peter送往醫務室。當時郵輪已離開港口，正在海上航行，無法靠岸就醫。醫護人員為他抽血、並提供氧氣、輸液及藥物治療。昏迷數小時後，Peter逐漸恢復意識，「醒來後非常虛弱，嘴巴不聽使喚，講話就像大舌頭，手腳也沒力氣。」

擬空中救援 幸好醒轉

由於病情一度危急，醫護人員討論是否安排空中救援，將患者送往港口治療。Peter的妹夫當時也在郵輪上，他是一名醫師，認為可以先觀察。Peter說，「如果動用直升機，費用非常高，所幸我慢慢醒過來，暫時脫離危險。」

郵輪繼續航行，抵達台灣高雄後，Peter立即被送往碼頭附近醫院。經檢查，他的肝、腎功能，以及血壓、血糖等多項指標都出現異常，醫師還擔心神經系統也受影響。Peter後又轉往台北榮民總醫院接受治療，住院期間他曾出現說話異常、思緒混亂等。

吃過生魚片 但同伴沒事

醫師診斷，Peter的症狀可能與病毒感染有關，但無法確認感染來源。「說不清究竟是在郵輪、岸上旅遊，還是哪裡感染。」Peter說，醫師曾詢問他旅途中吃過哪些食物、去過哪些地方，但最後仍無法確定感染原因。Peter懷疑，他曾在日本上岸，吃過不少生魚片，「但食物很乾淨，餐廳也很高檔，其他人吃了都沒問題，難道只有我一個人出事？」

經過兩周住院治療，Peter逐漸康復出院，如今已經回到洛杉磯。回想郵輪上的驚險經歷，他坦言多少留下陰影，但並未因此放棄郵輪旅行。「我坐過很多次，退休後每年都坐一次。」Peter說，這只是一次意外，他仍然喜歡搭郵輪，並開始計畫下一趟旅程。

Peter喜歡郵輪旅行，他認為這次經歷只是一次意外。（圖／受訪者提供）
Peter喜歡郵輪旅行，他認為這次經歷只是一次意外。（圖／受訪者提供）

精華 FAQ

  • 他在郵輪航程第5天先感到頭暈、不舒服，以為只是暈船，之後出現發冷發抖、噁心、嘔吐與腹瀉，最後在客艙內失去知覺並昏迷倒地。

  • 醫護人員迅速到客艙將他送往醫務室，並進行抽血檢查、給氧、輸液與藥物治療；由於當時郵輪在海上，曾討論空中救援，但後來他逐漸恢復意識。

  • 抵達高雄後他被送醫，檢查發現肝腎功能、血壓與血糖等指標異常，之後轉往台北榮總治療，住院2周後逐漸康復並返回洛杉磯，仍計畫再搭郵輪。

郵輪 華人 洛杉磯

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