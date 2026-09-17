我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

川普曝伊戰可能期中選舉前結束 稱迎「非常好的結局」

華人搭郵輪突發重症 在醫護室待12小時付費1.7萬

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
peter接受船上的醫護治療；明細顯示，治療費總計1萬7388.68元，其中醫療...
peter接受船上的醫護治療；明細顯示，治療費總計1萬7388.68元，其中醫療服務費占總費用逾九成。（圖／受訪者提供）

郵輪旅行時看病需要花多少錢，費用可能遠超一般人的想像。南加華人分享經歷，敘述在船上突發重症，醫護人員檢查護理，當場信用卡支付1萬7000多。還有華人指出，在郵輪上自費幾千，但病痛沒得到有效緩解，只能上岸治療。

Peter周敘述，當時他在船上昏倒，醫護人員為他抽血、提供氧氣、輸液並監測血壓等，「從晚7時到第二天早上7時，我待在醫護室12個小時，醫療費一共1萬7000多。」Peter登上郵輪時，就被工作人員要求提供一張信用卡，船上消費全計算在卡上，因此，這筆醫療費當時也由信用卡直接支付。

當事人提供的費用明細顯示，醫療服務費（Services）為1萬6071.28元，藥物（Meds）654.40元，醫療用品（Supplies）663元，總計1萬7388.68元，其中醫療服務費占總費用逾九成。Peter描述郵輪上的醫務室，一個小房間、一個醫生、以及兩三個護士，「重要醫療設備都有，包括氧氣瓶、X光檢查，抽血化驗室等。」

洛杉磯蔣女士日前一家人前往墨西哥坐郵輪，孩子突發背部劇烈疼痛，但船上醫療條件有限。蔣女士稱，他們自費數千元治療，但孩子症狀並沒有緩解，後來不得不提前下船，回到洛杉磯求醫。

郵輪上的醫療條件、費用究竟如何？聯邦疾病控制暨預防中心（CDC）指出，郵輪提供的醫療能力因船隻大小、航程、航線及乘客組成而不同，一般可以處理相當於門診中心的醫療需求，有些船具備接近醫院等級的設備。郵輪上的醫療費沒有統一價格，實際費用取決於醫療中心、檢查項目、藥物、治療時間及是否需要轉送岸上醫院等因素。

CDC表示，約95%的急性疾病或受傷個案可在船上處理或控制，但仍有部分病例需要醫療撤離或轉往岸上醫療機構；一旦需要從海上轉送到岸上醫院，醫療及交通安排會更加複雜。

郵輪上的醫療費是否可以保險賠付，要看當事人持有的醫療保險及保單內容而定。聯邦醫療保險官網信息顯示，紅藍卡（Medicare）符合特定條件時，可以支付部分郵輪上的醫療服務，但保障受到郵輪距離美國港口遠近等條件限制。

國務院提醒，境外旅遊包括郵輪旅遊時，應事先諮詢醫療保險公司，確認保單是否包括緊急醫療、醫療後送等保障，以免發生意外或突發疾病時，才發現醫療費不在承保範圍內。如果保險不涵蓋，可以考慮購買短期旅遊醫療保險。CDC也建議，出發前應確認自己的健康保險是否涵蓋海外醫療，並準備足夠的處方藥及一般常用藥物。

此外，Peter以親身經歷提醒，若在郵輪上接受治療，需保留所有醫療紀錄、檢查結果、帳單及付款收據。他表示，自己後來申請保險理賠時，才發現這些文件非常重要，任何一項資料缺失，都可能增加理賠困難。

peter曾在郵輪上突發重症，接受船上的醫護治療。（圖／受訪者提供）
peter曾在郵輪上突發重症，接受船上的醫護治療。（圖／受訪者提供）

精華 FAQ

  • 他因昏倒被送入醫護室，接受抽血、供氧、輸液與血壓監測等處置，從晚7時待到次日早上7時，共花1萬7388.68元，其中服務費占大宗。

  • 因為郵輪醫療費沒有統一價格，會依船隻設備、檢查項目、藥物、治療時間及是否需轉送岸上醫院而變動，若使用較多服務，費用就可能迅速攀升。

  • 因為日後申請保險理賠時，醫療紀錄、檢查結果、帳單和付款收據都可能是必要文件，任何一項缺漏都可能讓理賠變得困難，甚至影響能否獲賠。

華人 醫療費 郵輪

上一則

省錢談戀愛 Costco約會正當紅

下一則

華人郵輪行疑感染病毒突昏迷 一度危急

延伸閱讀

遊客搭郵輪時過世 遺體運返費恐2萬元 家屬難以負擔

遊客搭郵輪時過世 遺體運返費恐2萬元 家屬難以負擔
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
紅藍卡看病卡在AI？患者痛哭等治療 有人83天沒回應

紅藍卡看病卡在AI？患者痛哭等治療 有人83天沒回應
郵輪優惠季 Costco最低163元出海 還有獨家福利

郵輪優惠季 Costco最低163元出海 還有獨家福利
4成民眾 誤認紅藍卡會支付長照費用

4成民眾 誤認紅藍卡會支付長照費用
ICE拖欠醫院數百萬不付 被拘留者癌症治療、手術都被耽誤

ICE拖欠醫院數百萬不付 被拘留者癌症治療、手術都被耽誤

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
專家建議旅客在拆行李前先花幾分鐘查看房間，留意是否有異常之處。圖為示意圖，非有問題房間。（記者趙健╱攝影）

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

2026-09-12 18:55
華人做海外倉，結果被警方搜出大量假貨，估值400萬美元，他大呼「貨物不是自己的」撇清，卻仍可能擔責。圖為洛縣警局此前查獲的假貨倉庫，非本案。（洛縣警局）

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

2026-09-13 19:50

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女