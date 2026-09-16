加州夫妻擁132萬享退休恐不夠 3大開銷還沒算

加州生活成本高昂，最新分析顯示，一對65歲以上夫妻若想在加州舒適退休，約需準備132萬美元退休儲蓄。（示意圖，取材自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 最新分析指出，加州退休夫妻若想過較舒適生活，約需132萬美元，但若計入稅負、長照與通膨，實際門檻可能更高。

在加州退休 究竟需要準備多少錢？最新分析顯示，一對65歲以上夫妻若想在加州維持相對舒適的退休生活，可能需要累積約132萬美元退休儲蓄，金額高居全美第三，僅次於紐澤西州與夏威夷州 。然而，這項估算尚未納入州所得稅、長期照護費用及未來通膨，退休族實際需要準備的資金可能更高。

Investopedia根據聯邦政府最新完整資料，分析全美50州及華盛頓特區的住房與日常生活成本。結果發現，美國一對65歲以上夫妻平均約需116萬美元，才能維持包含旅遊、外出用餐及娛樂活動在內的舒適退休生活；各州所需金額則從約80萬美元至133萬美元不等。

其中，紐澤西州與夏威夷州退休夫妻約需133萬美元，加州與華盛頓特區約需132萬美元。紐約、華盛頓州、麻州、康乃狄克州及馬里蘭州也都落在120萬美元以上。

分析估算，一般退休夫妻每年支出約8萬4000美元，這並非僅能支付基本生活的「最低預算」，而是包含餐飲、旅遊、娛樂及飲酒等非必要開銷。兩人每年合計領取的社安金平均約3萬7700美元，只能負擔全年支出的45%，剩餘約4萬6000美元須由退休存款或其他收入填補。

若依傳統「4%提領法則」計算，即每年從退休投資組合中提取約4%，一對夫妻需準備約116萬美元，才能填補上述缺口。不過，夫妻兩人是否都有完整工作紀錄，也會影響退休金門檻。

若夫妻雙方都曾工作並分別領取以自身收入紀錄計算的社安金，兩人每年福利合計可能較高，所需退休儲蓄約為91萬6000美元；如果主要依靠一人的工作紀錄及配偶福利，退休儲蓄需求則可能增至約121萬元。這些為全美模型估值，個人實際金額仍取決於收入紀錄與申領年齡。

住房是造成各州退休成本差距的最大因素，約占退休夫妻總支出的27%。已繳清房貸的屋主、仍在支付房貸者及租屋族，每月負擔可能相差甚遠。加州房價及租金長期高於全美多數地區，即使退休前已累積可觀資產，住房仍可能吃掉相當比例的收入。

報告也提醒，132萬美元並不是適用於每個家庭的絕對門檻。生活較節省、不常旅行或外食的夫妻，所需資金可能比估值少15%至20%；擁有退休金、租金或其他固定收入者，對存款的依賴也會降低。

但這項估算沒有計入州政府對退休收入徵收的稅款、可能出現的長期照護費用，也未單獨推算通膨與投資報酬。對希望留在加州養老的夫妻而言，132萬美元看似可觀，卻未必代表從此可以高枕無憂。