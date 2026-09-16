我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

退休後合格提領可免所得稅 Roth IRA受歡迎

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
對不少華人來說，Roth IRA（羅斯個人退休帳戶）是頗受青睞的退休理財工具。（...
對不少華人來說，Roth IRA（羅斯個人退休帳戶）是頗受青睞的退休理財工具。（示意圖，取材自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出Roth IRA因退休後合格提領可免聯邦所得稅而受歡迎，高收入者則可透過Backdoor Roth規畫，但需注意Pro Rata Rule與既有IRA稅務結構。

對不少華人來說，Roth IRA（羅斯個人退休帳戶）是頗受青睞的退休理財工具。與Traditional IRA（傳統IRA）不同，Roth IRA的供款通常不能在當年享受所得稅扣除，但如果符合IRS規定，退休後提領合格的Roth IRA資金，包括投資增值部分，通常可以免繳聯邦所得稅。

59.5歲 是分水嶺 退休規畫要提早

會計師汪光中表示，Roth IRA的一項重要特性，就是符合規定的合格提款可以免繳聯邦所得稅，這對退休後的稅務安排尤其具有吸引力。他指出，退休規畫應該提早布局。59歲半是一個重要的退休帳戶年齡門檻，因為對許多傳統退休帳戶而言，達到59歲半後提款通常可以避免10%的提前提款額外稅。

不過，59歲半並不代表退休規畫應該從這個年齡才開始。傳統IRA提款是否需要繳所得稅，仍要視帳戶性質及提款情況而定。因此，59歲半更像是退休帳戶使用上的重要分水嶺，而不是退休規畫的「起點」。

盛萍會計師也表示，Traditional IRA通常在提款時，須按照當時適用的稅務規定，將本金和收益全部計入收入。換句話說，當初享受了稅務優惠，未來提領時通常就要面對所得稅。反過來，如果在適當的時機，透過Roth Conversion（Roth轉換），把Traditional IRA或其他符合資格的退休帳戶中的部分資金轉入Roth IRA，轉換的應稅部分通常需要在當年繳稅；但日後符合規定的Roth IRA合格提領，通常可以免聯邦所得稅。這也是為什麼退休規畫不能只看「現在可以省多少稅」，還要考慮「退休以後可能要繳多少稅」。

高收入者受限　Backdoor Roth成為選擇

既然Roth IRA具有吸引力，為什麼高收入者不能直接多存一些？關鍵就在於Roth IRA有收入限制。當納稅人的收入達到一定程度後，直接供款Roth IRA可能受到限制。因此，對希望提早做好退休規畫、又屬於高收入族群的人來說，Backdoor Roth IRA（後門Roth IRA）便成為可以了解的一種合法規畫方式。

所謂「後門」，主要是利用現行稅法允許的IRA供款及Roth Conversion規則，先將符合規定的資金存入Traditional IRA，再將資金轉換至Roth IRA。簡單來說，就是：Traditional IRA→Roth IRA。因此，「後門」並不是偷偷繞過規定，而是利用稅法原本就存在的退休帳戶供款與轉換規則。

Pro Rata Rule 要特別注意

不過，Backdoor Roth並非人人適合，也不是單純「把錢轉過去」這麼簡單。其中一個需要特別注意的問題，就是Pro Rata Rule（按比例規則）。IRS在計算Roth Conversion的應稅金額時，並不是只看這一次轉換的那一筆錢，而可能需要按照相關IRA帳戶中稅前及稅後資金的比例計算。一般而言，Traditional IRA、SEP IRA及SIMPLE IRA等帳戶的相關餘額，都可能影響按比例計算的結果。

也就是說，如果一個人原本已經有相當多的稅前Traditional IRA資金，進行Backdoor Roth時，可能無法簡單地把「新存入的那一筆錢」全部視為免稅轉換，部分金額可能需要繳納所得稅。因此，在進行Backdoor Roth或Roth Conversion之前，最好先了解自己的IRA帳戶結構及可能產生的稅務影響，必要時諮詢財務及稅務專業人士。

精華 FAQ

  • 因為Roth IRA雖然供款通常不能當年抵稅，但若符合IRS規定，退休後提領合格資金時，包括投資增值部分，通常可免繳聯邦所得稅。

  • 59.5歲是許多退休帳戶的關鍵門檻，達到後提款通常可避免10%的提前提款額外稅，但不代表退休規畫才從這時開始，仍應提早布局。

  • Backdoor Roth是先把資金存入Traditional IRA，再轉到Roth IRA的合法方式；但IRS會按全部IRA稅前、稅後資金比例課稅，可能讓部分轉換金額需繳稅。

退休 華人

上一則

紐約米其林餐廳Wenwen台灣美味 華航10月上機

下一則

沖水是否應蓋上馬桶蓋？ 恐無完美答案

延伸閱讀

退休存款如何明智擬定對策? 既省大筆稅金又善用儲蓄

退休存款如何明智擬定對策? 既省大筆稅金又善用儲蓄
美國富人靠這種保險「免稅投資」 無上限增值還能傳子女

美國富人靠這種保險「免稅投資」 無上限增值還能傳子女
理財百科／401(k)「最低提領額」 不能與IRA合併

理財百科／401(k)「最低提領額」 不能與IRA合併
會計師：新生兒千元「火種」 從小投資退休帳戶

會計師：新生兒千元「火種」 從小投資退休帳戶
馬州舒適退休要準備120萬 居民只存12萬

馬州舒適退休要準備120萬 居民只存12萬
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

熱門新聞

楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
專家建議旅客在拆行李前先花幾分鐘查看房間，留意是否有異常之處。圖為示意圖，非有問題房間。（記者趙健╱攝影）

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

2026-09-12 18:55
華人做海外倉，結果被警方搜出大量假貨，估值400萬美元，他大呼「貨物不是自己的」撇清，卻仍可能擔責。圖為洛縣警局此前查獲的假貨倉庫，非本案。（洛縣警局）

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

2026-09-13 19:50

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光