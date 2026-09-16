退休後合格提領可免所得稅 Roth IRA受歡迎

對不少華人來說，Roth IRA（羅斯個人退休帳戶）是頗受青睞的退休理財工具。（示意圖，取材自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出Roth IRA因退休後合格提領可免聯邦所得稅而受歡迎，高收入者則可透過Backdoor Roth規畫，但需注意Pro Rata Rule與既有IRA稅務結構。

對不少華人 來說，Roth IRA（羅斯個人退休 帳戶）是頗受青睞的退休理財工具。與Traditional IRA（傳統IRA）不同，Roth IRA的供款通常不能在當年享受所得稅扣除，但如果符合IRS規定，退休後提領合格的Roth IRA資金，包括投資增值部分，通常可以免繳聯邦所得稅。

59.5歲 是分水嶺 退休規畫要提早

會計師汪光中表示，Roth IRA的一項重要特性，就是符合規定的合格提款可以免繳聯邦所得稅，這對退休後的稅務安排尤其具有吸引力。他指出，退休規畫應該提早布局。59歲半是一個重要的退休帳戶年齡門檻，因為對許多傳統退休帳戶而言，達到59歲半後提款通常可以避免10%的提前提款額外稅。

不過，59歲半並不代表退休規畫應該從這個年齡才開始。傳統IRA提款是否需要繳所得稅，仍要視帳戶性質及提款情況而定。因此，59歲半更像是退休帳戶使用上的重要分水嶺，而不是退休規畫的「起點」。

盛萍會計師也表示，Traditional IRA通常在提款時，須按照當時適用的稅務規定，將本金和收益全部計入收入。換句話說，當初享受了稅務優惠，未來提領時通常就要面對所得稅。反過來，如果在適當的時機，透過Roth Conversion（Roth轉換），把Traditional IRA或其他符合資格的退休帳戶中的部分資金轉入Roth IRA，轉換的應稅部分通常需要在當年繳稅；但日後符合規定的Roth IRA合格提領，通常可以免聯邦所得稅。這也是為什麼退休規畫不能只看「現在可以省多少稅」，還要考慮「退休以後可能要繳多少稅」。

高收入者受限 Backdoor Roth成為選擇

既然Roth IRA具有吸引力，為什麼高收入者不能直接多存一些？關鍵就在於Roth IRA有收入限制。當納稅人的收入達到一定程度後，直接供款Roth IRA可能受到限制。因此，對希望提早做好退休規畫、又屬於高收入族群的人來說，Backdoor Roth IRA（後門Roth IRA）便成為可以了解的一種合法規畫方式。

所謂「後門」，主要是利用現行稅法允許的IRA供款及Roth Conversion規則，先將符合規定的資金存入Traditional IRA，再將資金轉換至Roth IRA。簡單來說，就是：Traditional IRA→Roth IRA。因此，「後門」並不是偷偷繞過規定，而是利用稅法原本就存在的退休帳戶供款與轉換規則。

Pro Rata Rule 要特別注意

不過，Backdoor Roth並非人人適合，也不是單純「把錢轉過去」這麼簡單。其中一個需要特別注意的問題，就是Pro Rata Rule（按比例規則）。IRS在計算Roth Conversion的應稅金額時，並不是只看這一次轉換的那一筆錢，而可能需要按照相關IRA帳戶中稅前及稅後資金的比例計算。一般而言，Traditional IRA、SEP IRA及SIMPLE IRA等帳戶的相關餘額，都可能影響按比例計算的結果。

也就是說，如果一個人原本已經有相當多的稅前Traditional IRA資金，進行Backdoor Roth時，可能無法簡單地把「新存入的那一筆錢」全部視為免稅轉換，部分金額可能需要繳納所得稅。因此，在進行Backdoor Roth或Roth Conversion之前，最好先了解自己的IRA帳戶結構及可能產生的稅務影響，必要時諮詢財務及稅務專業人士。