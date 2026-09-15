工程師寫程式 幫女兒尋找麥當勞限量玩具 12.7萬人跟用

麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal推出8款玩具，將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，圖為凱蒂貓×哥吉拉及大眼蛙×王者基多拉。（本報資料照）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 矽谷工程師Brian為女兒找玩具，熬夜寫出查詢網站。

矽谷工程師Brian為女兒找玩具，熬夜寫出查詢網站。 重點二： Happy Toy Scout上線十天吸引12萬7000人與4萬筆回報。

Happy Toy Scout上線十天吸引12萬7000人與4萬筆回報。 重點三：網站意外成家長收藏者平台，並估可省逾1400萬美元。

經營臉書粉專「半路工程師在矽谷 」的台裔矽谷工程師Brian，為替女兒尋找麥當勞 限量兒童餐玩具，下班後熬夜寫程式，開發玩具即時查詢網站「Happy Toy Scout」，讓使用者透過地圖查看各門市玩具供應情況並即時回報。根據Brian公布的數據，網站上線十天已有12萬7000使用者及約4萬筆回報，原本為家人解決問題的「業餘」專案，意外成為全美家長及收藏者交換情報的重要平台，且可能替民眾節省逾1400萬美元。

麥當勞8月18日起在全美參與活動的門市推出Hello Kitty & Friends與哥吉拉（Godzilla）聯名兒童餐，共有八款玩具。Brian在活動首日帶家人前往麥當勞，卻發現各門市供應的玩具不同，想找特定款只能在臉書社團、Reddit及通訊群組四處詢問，資訊相當零散。

當時妻子每天轉述佛利蒙家長群組找玩具的情況，讓Brian意識到這波熱潮不同以往，於是熬夜寫程式到隔天早上，完成網站第一版，將全美逾1萬3000家門市放上地圖，提供定位、搜尋鄰近門市、依玩具編號篩選及一鍵回報等功能。網站上線首日，妻子將連結分享到佛利蒙、聖荷西的家長群，當天即累積200多筆回報。隨著家長彼此轉傳，使用者很快從灣區擴散至洛杉磯及全美各地，不少人取得玩具後也順手回報，讓其他人減少撲空。

「Happy Toy Scout」將全美麥當勞門市整合至地圖，使用者可搜尋鄰近門市及玩具供應資訊。（Brian提供）

網站上線十天累計67萬8000次頁面瀏覽、約200萬次站內互動，平均每次使用時間5分4秒，高峰時段30分鐘內有逾2400人在線查詢。大量流量也帶來技術挑戰。網站上線不到兩天，免費雲端服務額度便已用罄，為避免帳單失控，Brian隨即重構系統，包括快取門市資料、依地圖視角動態載入資訊及減少不必要的資料庫讀取。十天內共部署122次更新，他形容如同「邊開飛機邊換引擎」。

為分擔營運成本，網站也加入小額贊助連結，起初反應冷淡，後來妻子建議加入美國民眾常用的Venmo，才成為主要贊助管道，多數人贊助一美元。Brian說，這是他第一次從自己開發的產品直接收到陌生使用者的支持。

Brian推估，若每名使用者少跑十趟門市，每趟往返加排隊約30分鐘，相當於省下約63萬5000個小時；再計入油費及減少重複購買餐點，可能替民眾節省逾1400萬美元。不過，這些數字均依假設情境推算，並非實際追蹤所得。

Brian與妻子大學時期在台灣相識，之後一起赴美攻讀研究所，再到加州成家。他說，這個專案原本只想讓家人朋友少跑幾趟，沒想到十天內從推出產品到應付大量使用者全都經歷一遍，也讓他重新找回用技術解決生活問題的樂趣。下一步將持續改善地圖功能及資料準確度，並將系統模組化，供未來其他聯名活動沿用。

根據本報此前報導，麥當勞最新推出的Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal，8月18日才在全美開賣，八款「萌怪獸」玩具短短一天就讓收藏迷忙翻。灣區網友自發建立「玩具情報網」，即時通報哪家麥當勞正在出哪一款；跨海代購也火速出現，全套八款喊價新台幣4000元（約126美元）。

「Happy Toy Scout」提供玩具回報功能，使用者可選擇麥當勞門市、時間及現場供應的玩具款式，即時分享資訊。（Brian提供）