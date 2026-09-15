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信用卡點數換現金最吃虧 換酒店、機票最超值

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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南加州信用卡點數達人Liz以3萬點積分，兌換聖地牙哥Park Hyatt Avi...
南加州信用卡點數達人Liz以3萬點積分，兌換聖地牙哥Park Hyatt Aviara度假酒店客房。她表示，同一房型若以現金預訂，每晚價格超過800美元。(Liz提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：信用卡點數直接換現金或禮卡通常最不划算。
  • 重點二：轉入酒店或航空會員計畫常能放大點數價值。
  • 重點三：兌換前要先比現金價、點數需求與稅費。

許多民眾刷信用卡多年，累積大量點數，使用時卻往往直接兌換現金、帳單折抵或禮卡，看似簡單方便，實際上可能錯失更高價值。南加州信用卡點數達人Liz表示，若想真正「榨出」點數價值，通常以兌換酒店和機票最划算，尤其是將信用卡點數轉入合作酒店或航空公司的會員計畫，有時能讓點數價值翻倍。

Liz平時無論日常出行、入住酒店或外出旅行，都會先研究如何搭配信用卡福利及點數。她指出，信用卡積分最划算用途，通常不是換現金或禮卡，而是直接轉成酒店積分或航空哩程，再用於兌換住宿酒店和機票。

「最划算的肯定是把積分直接轉成酒店積分換酒店，或者轉成航空哩程換機票，其他方式通常都不太划算。」Liz說。

以南加州民眾熟悉的聖地牙哥度假酒店Park Hyatt Aviara為例，Liz表示，部分日期的標準客房可用約3萬點凱悅積分兌換，但相同房間若以現金預訂，每晚價格可能超過800元。若把3萬點粗略視為可兌換約300元現金，轉成酒店積分後卻換到價值800多元的房間，等於每點用出超過2美分價值。

不過，酒店所需點數並非固定不變。凱悅採用淡季、標準及旺季兌換標準，同一家酒店不同日期所需點數可能不同，現金房價也會波動。兌換前最好同時查詢現金價格、點數需求及稅費，再用「現金房價除以所需點數」計算每一點實際價值。

航空哩程也可能帶來較高回報，尤其是國際線商務艙或臨近出發日期的高價機票。有時一張現金售價數千美元的機票，可以用遠低於現金價值的哩程兌換；部分航空公司的短途經濟艙，也可能只需數千點。不過，哩程票往往另收稅費，熱門日期也未必有票，因此不能只看網路上的成功案例。

Liz提醒，轉點之前一定要先確認酒店房間或航空獎勵票仍有空位，並比較現金價。多數信用卡點數轉入酒店或航空會員帳戶後無法退回，若先轉點、後找票，很可能遇到座位或房間消失，點數只能留在對方計畫內。

除轉入旅遊夥伴外，直接使用點數購買蘋果產品也是相對划算的選擇。Liz表示，透過Chase Ultimate Rewards使用點數購買手機、電腦等蘋果產品，所需點數相較商品現金售價通常較有優勢；Chase不定期還會推出加值活動，感恩節前後較常見，活動期間所需點數更少，兌換也更加划算。

至於最容易使用的現金回饋、帳單折抵及禮卡，Liz認為整體價值通常較低。「反正換錢、換禮卡整體都不划算。」若1點只能折抵1美分，3萬點只能換得約300美元；相同點數若恰好用於高價酒店或機票，價值可能高出一倍以上。

Liz建議，使用點數前可先問自己三個問題：現金購買需要多少錢、兌換需要多少點，以及轉點後是否還要支付稅費。若每點價值明顯高於1美分，通常才算較好的兌換；若低於1美分，除非急需現金或點數即將失效，否則不妨繼續保留。

精華 FAQ

  • 最不划算通常是直接兌換現金、帳單折抵或禮卡，因為多半只能換到接近 1 美分的價值，遠低於轉成酒店積分或航空哩程後可能換到的回報。

  • 因為點數轉入合作夥伴後，可能用較少點數換到高價房間或機票，例如 3 萬點可換到超過 800 元的酒店住宿，等於每點價值可明顯高於現金折抵。

  • 要先確認房間或獎勵機位是否仍有空位，再比較現金價格、所需點數與稅費；因為多數點數轉出後不能退回，若先轉點再找票，可能造成點數卡在對方計畫內。

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