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盲目兌換折抵 8成美國人浪費信用卡點數

記者朱敏梓╱綜合報導
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不少美國人長期囤積信用卡點數，或在購物結帳時直接折抵，專家指出，這類兌換方式往往...
不少美國人長期囤積信用卡點數，或在購物結帳時直接折抵，專家指出，這類兌換方式往往無法發揮點數的最大價值。(美聯社)

美國人刷信用卡累積點數相當普遍，不少人卻只顧著賺、忘了使用，甚至在結帳時隨手折抵，犧牲點數價值。最新產業資料顯示，約71%美國人至少持有一張點數信用卡，但高達86%很少或從未兌換。旅遊積分專家指出，把點數換成亞馬遜Amazon）禮卡，或在網購結帳時直接折抵，往往是最不划算用法。

Parade報導，旅遊獎勵搜尋平台Point.me創辦人兼執行長Adam Morvitz表示，信用卡點數其實是一種額外消費能力，但許多持卡人卻把它當成銀行存款，留著等待未來某次「完美旅行」，也有人嫌研究航空哩程太麻煩，乾脆在結帳時折抵消費。

然而，點數不像儲蓄帳戶裡的現金，不會產生利息，也沒有固定價值。航空公司、旅館及信用卡公司可能隨時調整兌換標準，點數放得愈久，反而可能因獎勵計畫貶值而縮水。

Adam Morvitz指出，在亞馬遜結帳時使用點數，是美國消費者最常見、也最吃虧的兌換方式之一。如果把同一批點數轉入合作航空公司的常旅客計畫，用於兌換國際機票，價值可能提高數倍。

信用卡旅遊平台通常按固定比例計算，常見價值約為每點1美分。從美國前往歐洲的經濟艙機票可能需要5萬至8萬點，國際商務艙甚至高達50萬至80萬點。

但Chase Ultimate Rewards、美國運通Membership Rewards、Capital One及Citi ThankYou等獎勵計畫，均與多家航空公司合作，部分可按照1比1比例轉換。若碰上轉點加碼活動，透過維珍航空、法航-荷航Flying Blue或西班牙國家航空等計畫尋找機位，同一張歐洲經濟艙機票，有時只需1萬至2萬點；商務艙也可能以4萬5000至6萬點換得。

Morvitz曾搜尋波士頓飛往倫敦的單程機票，搭配轉點優惠，最低僅需5000至6000點；前往巴黎的部分航班也不到1萬點。不過，這類低價獎勵機位數量有限，日期及航空公司通常需要保持彈性，也可能另付稅金及附加費。

專家建議，持卡人不必為追逐點數而使用過多信用卡，一旦忘記付款，利息及逾期費很快就會吃掉所有獎勵。較簡單的做法是保留三至四張主要卡片，包括一張用於超市及餐廳消費、一張提供一般消費兩倍點數，再搭配一張可轉至多家航空公司的旅遊卡。

專家提醒，若沒有旅行計畫，現金回饋即使價值較低，也可能比讓點數長期閒置更實用。真正容易吃虧的，是不了解兌換比例便隨手使用，或一直囤到點數貶值甚至過期。

精華 FAQ

  • 因為許多人只想先賺點數，卻不願研究兌換規則，也有人把點數當成存款，想等到「完美旅行」再用，結果多年閒置甚至浪費。

  • 最不划算的是在亞馬遜換禮卡，或在網購結帳時直接折抵，因為通常只能換到接近固定低值；若轉入航空計畫換國際機票，價值往往能放大數倍。

  • 專家建議別為了點數開太多卡，以免忘記繳款被利息和逾期費吃掉獎勵；較實際的做法是保留3至4張主力卡，並視需求搭配可轉點的旅遊卡。

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