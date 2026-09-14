華人經營海外倉被搜400萬元假貨 律師：恐波及移民身分

華人做海外倉，結果被警方搜出大量假貨，估值400萬美元，他大呼「貨物不是自己的」撇清，卻仍可能擔責。圖為洛縣警局此前查獲的假貨倉庫，非本案現場。（圖／洛縣警局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加華人海外倉被搜出大量疑似仿冒品牌商品，雖稱貨物非己有仍難免刑責；律師提醒，若明知違法卻協助倉儲配送，還可能影響移民身分。

華人 做海外倉（另稱海外倉儲），結果被美國警方搜出大量假貨，估值400萬美元，他大呼「貨物不是自己的」撇清，卻仍可能擔責。跨境電商交易活躍，華人海外倉客戶的假貨一旦進倉，倉庫業者也可能惹上刑事官司，甚至波及移民 身分。

南加華人陳先生投入20萬美元經營海外倉，主要為跨境電商及直播賣家提供倉儲與履約服務。經營約半年後，警方某天拿著法院簽發的搜查令進入倉庫，現場查獲大量印有Nike、Alo、Supreme等知名品牌商標的服裝及商品，並進一步扣押庫存、訂單、物流及電子資料。警方懷疑部分商品涉及未經授權的仿冒品，並以品牌真實市場價值400萬美元進行銷售。陳先生表示，「貨物不是自己的」，他只是提供倉儲、分揀及發貨服務，沒有參與客戶的網路銷售。

律師鄧洪表示，倉儲業者否認擁有假貨無法排除刑事責任，關鍵在於經營者是否明知商品涉及仿冒，卻仍協助其儲存、配送及進入市場。圖為洛縣警局此前查獲的假貨倉庫，非本案現場。（圖／洛縣警局提供）

然而撇清無效，陳先生的律師鄧洪表示，撇清無法排除刑事責任，關鍵在於經營者是否明知商品涉及仿冒，卻仍協助其儲存、配送及進入市場。據加州 刑法，涉及仿冒商標商品的製造、銷售及持有等行為可能構成犯罪。對海外倉業者而言，檢方若要追究刑事責任，通常需要從客觀事證判斷經營者是否具有相應的主觀認知。如租用倉庫長期存放大量知名品牌商品，卻無法提供基本的品牌授權文件；商品價格、包裝或來源明顯異常；或業者已收到品牌侵權通知、平台下架通知等警示，卻持續提供服務，都可能成為調查重點。

他說，單純出租倉庫與實際參與物流履約仍有區別。若業者完全不知租客存放何種商品，通常不會僅因倉庫內出現仿冒品便自動承擔刑事責任。但如海外倉實際參與收貨、掃描庫存、重新包裝、分揀、發貨及退貨處理，便可能被視為商品流通鏈中的一環。若進一步有證據顯示業者明知商品存在違法問題，檢方也可能評估是否涉及幫助犯罪或共謀等其他刑事責任。

海外倉不僅存放實體貨物，也掌握訂單、庫存、物流紀錄及客戶往來資料，因此在仿冒品案件中，可能成為執法機關追查整條供應鏈的重要節點。警方搜查時，除檢查商品，也可能調取電腦、手機、聊天紀錄、庫存系統及物流資料，以確認業者究竟知道多少及在什麼時間點知道。

即使客戶表示「是真貨」，海外倉業者也不能完全放心。鄧洪提醒，「真品」與「合法銷售」並非完全相同。部分品牌可能存在地區、渠道或平台授權限制，供應商聲稱「有授權」，也不代表商品一定可合法進入美國或透過美國平台銷售。

對非美國公民而言，如涉及刑事案件，還會危及移民身分，包括影響綠卡、入籍或其他移民程序。因此，刑事案件中認罪條款、罪名及刑期，都需同步評估其可能造成的移民影響。

鄧洪建議，海外倉業者應建立基本的客戶審查及商品來源管理制度，確認客戶身分、公司資料、商品來源及品牌授權文件，並對知名品牌及其他高風險商品提高審查標準。一旦收到侵權通知或其他明顯警示，應及時重新評估是否繼續提供服務。