投資海外倉面臨合規壓力 物流業者：假貨很難報關

洛縣警局8月底突襲亞凱迪亞市的一個假貨倉庫。（圖／洛縣警局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國加強查緝與進口管制下，南加海外倉的假貨與侵權商品風險升高，洛縣警方已查獲大量仿冒品，業者也指出假貨報關愈來愈困難。

倉庫賣假貨，會愈來愈難做！不僅洛杉磯縣警局嚴查仿冒商品，且隨著美國海關今年加強進口管制，海外倉（儲）業者也面臨更嚴格的查驗與合規壓力。不過，華人 物流業者表示，疫情後海外倉在南加快速發展，也讓假貨和侵權商品的流通問題，更加受關注。

洛縣警局8月底根據其打擊假冒商品執法小組收到的線索，在港口攔截並檢查一批貨物，之後根據貨運單的地址，順藤摸瓜前往亞凱迪亞市的Goldring路11600號街區一個商業倉庫，在其中查獲近2萬6000件假冒商品，包括假冒的耐吉、艾迪達和其他商標品牌的服飾，總價值是1000萬美元。

洛縣警局8月底突襲亞凱迪亞市的一個假貨倉庫。圖為查獲的假冒耐吉鞋。（圖／洛縣警局提供）

物流業者羅豪表示，他聽說一些小型海外倉，因為賣仿牌產品如LV或者Gucci的手袋或服裝，導致被警察突襲和關停倉庫。但這類都是小型海外倉做，大型海外倉基本不會接這類做仿冒品牌的客人，但也會有一些汽車零配件、打印機配件可能會有專利糾紛問題，通常海外倉的處理方式，是只要提供供應商的聯繫方式或者提供庫存的產品給品牌方就可以，一般不會因此導致倉庫被封。他覺得美國政府對海外倉管理還是相對寬鬆，只要遵守規則就不會有問題，不守規矩就很危險。

物流業者Richard潘表示，海關今年對進口管制變得比較嚴格，假貨很難報關，因為收貨方要提供準確資料。目前市面上很多假貨，估計都是以前進來的，尤其是新冠疫情後海外倉盛行，很多華人入場，導致一些假貨在南加氾濫，甚至有偷稅漏稅的情況。不過賣假貨的倉庫，基本都是服務一些特定群體，通過抖音和亞馬遜等社交媒體銷售，而許多買家買的時候，其實已經知道是假貨，但因為價格比真貨便宜太多，還是願意接受。以前假貨以A貨（高仿）為主，價格稍貴一些但跟真的近似；現在的許多假貨非常便宜，看賣的價格就知道不是真的。