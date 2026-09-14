退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

加州一名女性長者退休後兼職，被要求追回105萬美元退休金。（示意圖，Pexels）

加州 一名女性退休 後從事兼職顧問工作，收入有8萬美元，卻被要求追回105萬美元退休金 ，或接受每月退休金減半的方案。原因是她被認定違反退休後重返公職規定，遭加州公務員退休系統（CalPERS）追討巨額退休金。

據Calmatters等媒體報導，當事人Linda Samsom在地方政府工作多年，退休前任職南加河濱縣公務員，工作內容包括處理無繼承人的遺產，以及協助處理無力負擔喪葬費用者的相關事務。退休後，Yolo County警局希望她協助建立類似的工作機制，聘請她擔任「顧問專員」，負責制定政策及工作程序。

Samsom表示，她非常喜歡這份兼職工作，也認為自己是在利用多年累積的經驗協助警局。公開薪資資料顯示，她退休後在警局工作期間，年收入7200至2萬3000美元，同時領取每月約1萬美元的加州公務員退休金。但CalPERS審計後認定，Samsom每小時50美元的薪資高於政府機構同類職位的薪資標準，違反加州退休金法規，要求退回兼職期間領取的全部退休金，共計105萬875美元；另一個選擇則是接受退休金減半。

Samsom對此表示震驚，她說，感覺像是在坐過山車，「太可怕，我陷入極度恐慌，滿腦子都在想，如果養老金被砍半這日子怎麼過。另一方面，我非常憤怒，原以為CalPERS是屬於退休人員和政府雇員的機構，沒想到竟這樣對我。」當事人目前已提告CalPERS，控告該部門在處理退休金追討案件時忽略三年時效限制，且相關處罰與所謂違規行為相比過於嚴厲。

CalPERS表示不評論正在進行的訴訟。不過，該部門在其他相關行政案件中主張，針對退休後違規工作的案件並沒有三年追訴期限，因為這類案件涉及的不是單純行政錯誤，而可能是刻意規避退休制度規定。加州法律規定，退休人員若違法重返公職，須退還違規工作期間所領取的退休金。

CalPERS提醒，退休人員可以在符合規定的情況下，以「退休年金領取者」（retired annuitant）身分為CalPERS雇主短期工作，但必須符合多項條件，包括職位必須是符合規定的退休人員職位、薪資必須落在同類職位正常薪資範圍內，而且每個財政年度最多工作960小時。若違反相關法律，CalPERS可以終止退休待遇，並追回違規工作期間已支付的退休金。

Samsom並非唯一面臨巨額追討的退休人員。另一名原告David Dowswell，退休後曾為市政府提供顧問服務，CalPERS後來也認定其工作方式違反退休金規定，要求他償還106萬4000美元。Dowswell的退休金今年4月經和解後恢復，但相關和解並沒有解決CalPERS究竟可以追溯多久、以及是否受到時效限制等核心法律問題。