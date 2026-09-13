聖塔蒙尼卡長刀男遭警擊斃 又搜出2刀

一警員的隨身錄像錄到男子持刀向警員逼近。（SMPA提供）

聖塔蒙尼卡警局12日公布日前一宗警察開槍致命案的隨身攝影機錄像。畫面顯示，44歲的男子Michael Rodriguez手持大刀持續向一名後退警員逼近，警員隨後開了一槍，男子中彈倒地，送醫不治。

本起事件發生在8月22日中午12時49分左右，地點在聖塔蒙尼卡Ocean Ave. 1400號街區附近的Palisades Park。警方當時接獲一宗家暴 報案前往現場，正在向目擊者了解情況，持大刀的Michael Rodriguez並非原本報案的涉案人，後來走近正在執行任務的警員。

根據錄像及警方說明，Rodriguez持刀接近，警員多次要求他放下刀子，同時試圖與他拉開距離。畫面顯示，警員持續後退，而Rodriguez繼續向前靠近，並將刀舉起。就在雙方距離逐漸縮短後，警員開了一槍。洛杉磯 縣法醫在案發後確認，Rodriguez因胸部槍傷死亡。 警員的隨身錄像中錄到男子中槍瞬間刀子掉下。（SMPA提供）

Rodriguez中槍倒地後，警員立即上前施救。另一段隨身攝影機畫面顯示，多警員對他進行急救，之後由他送往醫院。警方表示，該男在當天下午1時49分被宣告死亡。事件中沒有警員或其他民眾受傷。

12日公布的錄像同時顯示，警方在Rodriguez身上共發現三把刀，除了他手持的長刀外，第二把刀在他的褲子口袋，第三把在他的背包中。

聖塔蒙尼卡警局局長Jacob表示，當有人在警察辦案過程中死亡，警方有責任向社區提供清楚、公開的說明，因此公布這段影片，是向社區交代事件經過的重要一步。

目前這起致命開槍事件仍在調查中。警方呼籲，任何目擊事件經過、或手中有相關手機、監視器等錄像的人，可聯繫聖塔蒙尼卡警局警探George Burciaga，電話310-458-8427。

男子逼近警員時手持的刀。（SMPD提供）

警方在男子身上搜到的第三把刀。（SMPD提供）

警方在男子身上搜到第二把刀。（SMPD提供）