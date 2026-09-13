聖塔蒙尼卡長刀男遭警擊斃 又搜出2刀
聖塔蒙尼卡警局12日公布日前一宗警察開槍致命案的隨身攝影機錄像。畫面顯示，44歲的男子Michael Rodriguez手持大刀持續向一名後退警員逼近，警員隨後開了一槍，男子中彈倒地，送醫不治。
本起事件發生在8月22日中午12時49分左右，地點在聖塔蒙尼卡Ocean Ave. 1400號街區附近的Palisades Park。警方當時接獲一宗家暴報案前往現場，正在向目擊者了解情況，持大刀的Michael Rodriguez並非原本報案的涉案人，後來走近正在執行任務的警員。
根據錄像及警方說明，Rodriguez持刀接近，警員多次要求他放下刀子，同時試圖與他拉開距離。畫面顯示，警員持續後退，而Rodriguez繼續向前靠近，並將刀舉起。就在雙方距離逐漸縮短後，警員開了一槍。洛杉磯縣法醫在案發後確認，Rodriguez因胸部槍傷死亡。
Rodriguez中槍倒地後，警員立即上前施救。另一段隨身攝影機畫面顯示，多警員對他進行急救，之後由他送往醫院。警方表示，該男在當天下午1時49分被宣告死亡。事件中沒有警員或其他民眾受傷。
12日公布的錄像同時顯示，警方在Rodriguez身上共發現三把刀，除了他手持的長刀外，第二把刀在他的褲子口袋，第三把在他的背包中。
聖塔蒙尼卡警局局長Jacob表示，當有人在警察辦案過程中死亡，警方有責任向社區提供清楚、公開的說明，因此公布這段影片，是向社區交代事件經過的重要一步。
目前這起致命開槍事件仍在調查中。警方呼籲，任何目擊事件經過、或手中有相關手機、監視器等錄像的人，可聯繫聖塔蒙尼卡警局警探George Burciaga，電話310-458-8427。
事件發生於8月22日中午12時49分左右，地點在聖塔蒙尼卡Ocean Ave. 1400號街區附近的Palisades Park。當時警方正在處理一宗家暴報案並向目擊者了解情況。 根據畫面與警方說明，Rodriguez持大刀持續向後退的警員逼近，並在警員多次要求放下刀子後仍繼續前進、將刀舉起。雙方距離縮短後，警員開了一槍，導致他胸部中彈死亡。 警方表示，除了Rodriguez手持的長刀外，還在他的褲子口袋找到第2把刀，並在背包內發現第3把刀。案發後警員立即對他施救並送醫，但他於下午1時49分被宣告死亡，全案仍在調查中。
精華 FAQ
事件發生於8月22日中午12時49分左右，地點在聖塔蒙尼卡Ocean Ave. 1400號街區附近的Palisades Park。當時警方正在處理一宗家暴報案並向目擊者了解情況。
根據畫面與警方說明，Rodriguez持大刀持續向後退的警員逼近，並在警員多次要求放下刀子後仍繼續前進、將刀舉起。雙方距離縮短後，警員開了一槍，導致他胸部中彈死亡。
警方表示，除了Rodriguez手持的長刀外，還在他的褲子口袋找到第2把刀，並在背包內發現第3把刀。案發後警員立即對他施救並送醫，但他於下午1時49分被宣告死亡，全案仍在調查中。
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