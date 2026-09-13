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曾涉家暴 南加富裕社區亞裔大媽旗桿殺夫

記者啟鉻／綜合報導
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亞裔女Vicky Kim涉嫌在豪華公寓內持旗桿攻擊丈夫，導致後者身受重傷死亡。（...
亞裔女Vicky Kim涉嫌在豪華公寓內持旗桿攻擊丈夫，導致後者身受重傷死亡。（河濱縣警局）

加州內陸棕櫚沙漠市（Palm Desert）不久前發生一起家暴命案，年長亞裔女Vicky Kim涉嫌在豪華公寓內持旗桿攻擊丈夫，導致後者身受重傷死亡。行凶女已遭警方逮捕並被控謀殺，案件仍在調查中。

據The Press-Enterprise報導，河濱縣警局表示，4日上午9時47分左右，警方接獲「不明事故」報案，趕抵棕櫚沙漠市Gateway Drive一住宅社區，發現一男子身受嚴重外傷，傷勢疑與肢體攻擊有關，男子並當場被宣告死亡。

河濱縣警局中央重案組調查，確認嫌犯為65歲的Vicky Kim。警方表示，她在現場，被逮捕時未反抗，警方將她以謀殺罪收押。警方尚未公布死者身分。根據法院文件，Vicky Kim涉嫌在兩人居住的公寓內使用旗桿攻擊丈夫，造成致命傷勢。文件目前並未公布更多案發細節。

報導指出，案發地點The Enclave是一處豪華公寓，社區網站形容該住宅「極受歡迎」，設有推桿果嶺、健身中心，以及度假村式游泳池和水療設施。住戶進入社區時，會經過棕櫚庭院式入口，中央設有噴泉。

警方紀錄顯示，這起命案並非Vicky Kim首次涉及對丈夫的家庭暴力而受到執法部門關注。河濱縣地方檢察官辦公室表示，檢方曾因Vicky Kim對丈夫家暴，對Vicky Kim提出重罪控告，且檢方「原本打算積極追訴她對丈夫所犯下的罪行」。目前尚不清楚，Vicky Kim此前涉家暴重罪後，為何數月後仍未遭羈押。

此外，被告也曾涉一起發生在夏威夷的炸彈威脅案件。夏威夷警局2007年7月資料顯示，Vicky Kim當年涉及科納國際機場炸彈威脅事件遭逮捕。警方表示，她涉嫌在飛機上稱有炸彈，導致乘客疏散，並重新接受安全檢查。Vicky Kim當時被控一級「恐怖威脅罪」，並以1000美元保釋金獲釋。目前尚不清楚該案最終司法結果。

河濱縣警局呼籲民眾提供線索，尋找曾目睹或聽到案發前後家庭衝突的人士，以協助調查導致男子死亡的經過。知情者可聯絡中央重案組探員Chua，電話951-955-1700；或棕櫚沙漠警局警員Mitroff，電話760-836-1600。

精華 FAQ

  • 警方確認嫌疑人是65歲的Vicky Kim。她在案發公寓現場被逮捕，過程中未反抗，之後遭以謀殺罪收押，案件目前仍由河濱縣警方持續調查。

  • 警方4日上午接獲不明事故報案後趕到Gateway Drive住宅社區，發現一名男子嚴重受傷，推測與肢體攻擊有關，隨後男子當場被宣告死亡。

  • 有。檢方表示她先前曾因對丈夫家暴而被提重罪控告，且警方紀錄也顯示她2007年曾涉夏威夷科納國際機場炸彈威脅案，被控恐怖威脅罪。

加州 亞裔 家暴

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