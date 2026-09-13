南加海水偏暖 繼雙髻鯊後…鯨鯊罕見現蹤

鯨鯊被發現在馬里布與聖塔芭芭拉島之間海域活動。（美聯社）

南加州 沿岸海水溫度高於正常，加上聖嬰現象（El Niño），多種通常棲息於熱帶及亞熱帶水域的海洋生物近期陸續現蹤。繼上月馬里布碼頭附近出現雙髻鯊後，一條鯨鯊9日又被發現在馬里布與聖塔芭芭拉島之間海域活動。

KTLA電視台報導，飛行員Carl Sbarounis接獲友人通知後隨即駕機前往，以空拍方式記錄這條鯨鯊。他估計，這條鯨鯊體長約14至16呎。

鯨鯊是世界最大魚類，主要生活於溫暖的熱帶水域，在加州沿海並不常見。雖然名稱帶有「鯊」字，但鯨鯊主要以浮游生物為食，對人類通常不具威脅。鯨鯊最大可長至約61呎，此次出現的個體屬相對較小。

加州州立大學教授Chris Lowe表示，強烈聖嬰現象出現時，來自墨西哥 等較溫暖水域的亞熱帶海洋生物往往會向北移動，包括鯨鯊、魟魚及平滑雙髻鯊，有時甚至可能出現公牛鯊和虎鯊。

Lowe提醒，這些平時較少出現在南加 州的海洋生物，其活動模式與當地常見物種不同，船隻在海面高速行駛時應格外留意。他表示，鯨鯊體型龐大，船隻若高速撞上，可能對船上人員及動物本身造成危險。